Σύμη: Συγκλονίζει η σύζυγος του παρουσιαστή του BBC – «Έχασα τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπρό σύζυγό μου»

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 67χρονου παρουσιαστή του BBC, Dr. Michael Mosley, που αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, καθώς σήμερα (9/6) το πρωί εντοπίστηκε νεκρός κοντά στην παραλία Αγία Μαρίνα στη Σύμη.

Η σύζυγος του Δρ Michael Mosley απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον “υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπρό” σύζυγό της μετά την ανεύρεση της σορού του.

Η Clare Bailey δήλωσε: «Δεν ξέρω ακριβώς από πού να αρχίσω. Είναι συγκλονισμένη που έχασα τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπρό σύζυγό μου. Είχαμε μια απίστευτα τυχερή ζωή μαζί. Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί. Είμαι απίστευτα περήφανη για τα παιδιά μας, την ανθεκτικότητα και την υποστήριξή τους τις τελευταίες ημέρες.

Η οικογένειά μου και εγώ παρηγορηθήκαμε πάρα πολύ από την έκρηξη αγάπης από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι ο Μάικλ σήμαινε πάρα πολλά για πολλούς από εσάς.

Μας παρηγορεί το γεγονός ότι παραλίγο να τα καταφέρει. Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε εκεί όπου δεν μπορούσε να τον δει εύκολα η εκτεταμένη ομάδα έρευνας.

Ο Μάικλ ήταν ένας περιπετειώδης άνθρωπος, είναι μέρος αυτού που τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους εξαιρετικούς ανθρώπους στη Σύμη που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν στην ανεύρεσή του. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο νησί, που δεν είχαν καν ακούσει για τον Μάικλ, δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να τους ζητηθεί. Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες στον Τύπο που μας αντιμετώπισε με μεγάλο σεβασμό.

Αισθάνομαι τόσο τυχερή που έχω τα παιδιά μας και τους καταπληκτικούς μου φίλους. Πάνω απ’ όλα, νιώθω τόσο τυχερή που είχα αυτή τη ζωή με τον Μάικλ. Σας ευχαριστώ όλους».

