Σύμη: Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή για τον θάνατο του παρουσιαστή του BBC

Έφτασε στη Σύμη ο ιατροδικαστής που αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία θανάτου του 67χρονου παρουσιαστή του BBC, Dr. Michael Mosley, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στην παραλία Αγία Μαρίνα το πρωί της Κυριακής (09/06).

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο ιατροδικαστής αποκλείει μέχρι στιγμής την εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη σήψη και γι’ αυτό δεν μπορεί να διαπιστώσει την αιτία θανάτου, μακροσκοπικά, ούτε μπορεί να αποφανθεί αν ο 67χρονος έπεσε από βράχια. Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες του enikos.gr, ο ιατροδικαστής δεν διακρίνει χτυπήματα.

Στο νησί έχει μεταβεί και κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών.

Τα ίχνη του παρουσιαστή είχαν χαθεί την περασμένη Τετάρτη, με τη σορό να εντοπίζεται σήμερα, Κυριακή (09/06), το πρωί, ύστερα από ανάλυση υλικού κάμερας της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι, μαζί με τον δήμαρχο Σύμης, Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, επιβιβάστηκαν σε βάρκα προκειμένου να τραβήξουν πλάνα από το σημείο όπου διενεργούνταν έρευνες.

Αργότερα, στην ανάλυση του υλικού της κάμερας της ΕΡΤ, ο εικονολήπτης Αντώνης Μυστιλόγλου, διέκρινε μια λάμψη σε ένα πλάνο, η οποία προέρχονταν από το ρολόι που φορούσε ο Mosley.

Τότε, κάνοντας ζουμ διέκριναν τον άνθρωπο ανάσκελα, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο για καρδιακό επεισόδιο που φέρεται να υπέστη ο 67χρονος, καθώς εντοπίστηκε νεκρός με το χέρι στο στέρνο.

Ο εικονολήπτης της ΕΡΤ Αντώνης Μυστιλόγλου, εμφανώς συγκινημένος, σε δηλώσεις του στο Sky News ανέφερε ότι, «λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό». Την ίδια στιγμή, ερωτώμενος από την δημοσιογράφο για το αν θα ήθελε να πει κάτι στην οικογένεια απάντησε ότι, «μακάρι να είχαμε καλύτερα νέα».

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας όλη τη διαδρομή που έκαναν με τη βάρκα, αλλά και τι ακολούθησε, ο κ. Μυστιλόγλου είπε, «καθόμασταν σε ένα καφέ, όλοι οι ρεπόρτερ και αποφασίσαμε να πάμε με σκάφος για να τραβήξουμε κάποια πλάνα από τις ομάδες έρευνας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, είδαμε κάτι στα βράχια, κάτι σαν ομπρέλα. Έκανα zoom και close up, φτάσαμε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και παρατήρησα έξω από τον φράχτη, κάτι μαύρο. Έκανα zoom όσο πήγαινε, είμασταν περίπου 300 μέτρα μακριά. Είδα κάτι αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Το είπα στον δήμαρχο και πήγαμε πιο κοντά, στα 200 μέτρα.

Επιστρέψαμε στο καφέ, και είδαμε καθαρά έναν άντρα, ξαπλωμένο με τα χέρια πάνω στην κοιλιά. Φορούσε και ρολόι, ήταν ίδια με την περιγραφή του αγνοούμενου».

“I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.”

