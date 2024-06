Σύμη: «Λύγισε» ο εικονολήπτης της ΕΡΤ που εντόπισε νεκρό τον παρουσιαστή του BBC – «Λυπάμαι που τον βρήκα εγώ νεκρό»

«Λύγισε» μιλώντας στο Sky News, ο εικονολήπτης της ΕΡΤ, Αντώνης Μυστιλόγλου, αφού χάρη στα πλάνα που κατέγραψε εντοπίστηκε η σορός του άτυχου 67χρονου παρουσιαστή του BBC, Dr. Michael Mosley, σε βραχώδη περιοχή στη Σύμη.

Ο κάμεραμαν μαζί με δημοσιογράφους και τον Δήμαρχο Σύμης, Ελευθέριο Παπακαλοδούκα, είχαν μπει σε βάρκες για να τραβήξουν πλάνα από τα σημεία των ερευνών.

Όταν επέστρεψαν στην στεριά, έκαναν μεγέθυνση στα πλάνα και είδαν τον 67χρονο πεσμένο, πίσω από ένα φράχτη, κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Ο κ. Μυστιλόγλου, εμφανώς συγκινημένος, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι, «λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό». Την ίδια στιγμή, ερωτώμενος από την δημοσιογράφο για το αν θα ήθελε να πει κάτι στην οικογένεια απάντησε ότι, «μακάρι να είχαμε καλύτερα νέα».

