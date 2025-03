Σύγκρουση πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα – Στις φλόγες το τάνκερ Stena Immaculate

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά των ακτών του East Yorkshire, στη Βόρεια Θάλασσα, όταν δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με φορτηγό πλοίο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει διασωστικά σκάφη, πυροσβεστικές δυνάμεις και ελικόπτερο της ακτοφυλακής, ενώ η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9:50 το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate και το φορτηγό πλοίο MV Solong, το οποίο φέρεται να ήταν αγκυροβολημένο, είναι τα δύο πλοία που ενεπλάκησαν στο συμβάν.

Το BBC, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές, αναφέρει ότι το δεξαμενόπλοιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο λογαριασμός Navy Lookout στην πλατφόρμα X ανέφερε πως «Ελικόπτερα Έρευνας & Διάσωσης επιχειρούν στο δεξαμενόπλοιο MV Stena Immaculate, το οποίο φλέγεται μετά από σύγκρουση με το φορτηγό πλοίο MV Solong, ενώ αυτό βρισκόταν αγκυροβολημένο εκτός του εκβολέα του Humber, σήμερα το πρωί».

BREAKING:

Search & Rescue helicopters attending Oil tanker MV Stena Immaculate on fire after being struck by container ship MV Solong while at anchor off the Humber Estuary this morning.

(Library photos. Tanker: @Gibdan1 )

H/T @NAVSkandalen pic.twitter.com/i95OlpW5IN

— Navy Lookout (@NavyLookout) March 10, 2025