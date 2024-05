Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιβατών από την πτήση της Singapore Airlines: «Όσοι κάθονταν και δεν φορούσαν ζώνη, εκτοξεύτηκαν και χτύπησαν στο ταβάνι»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από επιβάτες της πτήσης της Singapore Airlines από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη, που επλήγη από έντονες αναταράξεις.

Το Boeing 777-300ER μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Σε διάρκεια λίγων μόλις λεπτών κι ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τον κόλπο της Βεγγάλης, το Boeing έχασε ύψος 1.800 μέτρα, από τα 6.000 πόδια που βρισκόταν.

Νεκρός είναι ένας 73χρνος Βρετανός εξαιτίας καρδιακής προσβολής που υπέστη από το σοκ, ενώ τουλάχιστον 30 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με το BBC.

Από αυτούς, επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 23, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και μέλη του πληρώματος, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Ο γενικός διευθυντής του αεροδρομίου Σουβαρναμπούμι, ο Κιτιπόνγκ Κιτικάτσορν, είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι ένας 73χρονος Βρετανός πέθανε, πιθανότατα από καρδιακή προσβολή. Οι επτά σοβαρά τραυματίες φέρουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ένα μέλος του πληρώματος νοσηλεύεται επίσης.

Ένας φοιτητής από τη Μαλαισία που επέβαινε στην πτήση SQ321 είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για το χάος που θα ακολουθούσε μέσα στο αεροπλάνο. Ενώ απέμεναν τρεις ώρες για να ολοκληρωθεί το ταξίδι από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, ο Ντζαφράν Αζμίρ είπε ότι αισθάνθηκε με ανησυχία το αεροσκάφος Boeing 777-300R να γέρνει προς τα επάνω και στη συνέχεια να τρέμει.

Ο 28χρονος έκανε κουράγιο και έλεγξε αν φορούσε τη ζώνη του. Την φορούσε. Πολλοί από τους άλλους επιβάτες την είχαν λύσει, είπε.

«Ξαφνικά, έγινε μια πολύ απότομη πτώση και όσοι κάθονταν χωρίς να φορούν ζώνη εκτοξεύτηκαν προς το ταβάνι, κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στον χώρο των αποσκευών από πάνω προκαλώντας βαθουλώματα, χτύπησαν στα σημεία όπου βρίσκονται τα φώτα και οι μάσκες και τα έσπασαν», αφηγήθηκε ο Αζμίρ.

«Οι άνθρωποι έπεσαν κάτω, το κινητό μου ξέφυγε από τα χέρια και πέταξε δύο σειρές προς τα πλάγια, τα παπούτσια του κόσμου πετούσαν τριγύρω», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν συνολικά.

«Το πλήρωμα και όσοι βρίσκονταν μέσα στις τουαλέτες τραυματίστηκαν σοβαρά επειδή τους βρήκαμε πεσμένους κάτω, να μην μπορούν να σηκωθούν. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στη σπονδυλική στήλη και το κεφάλι», συνέχισε ο Αζμίρ.

Ο κυβερνήτης τους ενημέρωσε ότι θα προσγειώνονταν εκτάκτως στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Μετά την προσγείωση, νοσηλευτές και διασώστες πήγαν να ελέγξουν τους τραυματίες. «Δεν νομίζω ότι είχαν αντιληφθεί πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα», είπε ο Αζμίρ. Αργότερα έφτασαν ασθενοφόρα και ο Αζμίρ είπε ότι είδε τουλάχιστον 8 ανθρώπους σε φορεία. Χρειάστηκαν 90 λεπτά για να εκκενωθεί το αεροσκάφος, ανέφερε.

Σύμφωνα με τη Singapore Airlines, στο αεροπλάνο υπήρχαν 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα. Στην ανάρτησή της στο Facebook η εταιρεία ανέφερε ότι 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι 12 από αυτούς χρειάστηκαν βοήθεια, χωρίς όμως να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους. «Εκφράζουμε ειλικρινά συγγνώμη για την τραυματική εμπειρία που βίωσαν οι επιβάτες και το πλήρωμά μας σε αυτήν την πτήση. Παρέχουμε κάθε αναγκαία βοήθεια σε αυτήν την δύσκολη περίοδο», διαβεβαίωσε.

Η Boeing από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι είναι σε επαφή με την Singapore Airlines και προσέφερε τη βοήθειά της.

Το σημερινό είναι το τελευταίο δυστύχημα στο οποίο εμπλέκεται αεροσκάφος Boeing, μετά από εκείνο της Alaska Airlines, τον Ιανουάριο, όταν αποκολλήθηκε εν πτήσει μέρος του παραθύρου ενός 737 MAX. Το 2018 και το 2019 δύο αεροσκάφη Boeing συνετρίβησαν στην Ινδονησία και την Αιθιοπία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 346 άνθρωποι και να καθηλωθεί στο έδαφος ο στόλος των 737 MAX σε όλον τον κόσμο.

Η πτήση SQ321 είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης δείχνουν ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά 1.800 μέτρων μέσα σε πέντε λεπτά, ενώ βρισκόταν πάνω από τη Θάλασσα Άνταμαν. Ορισμένες περιοχές της Ταϊλάνδης πλήττονται αυτήν την περίοδο από καταιγίδες, καθώς έχει μόλις ξεκινήσει η εποχή των βροχών.

«Στις 15.35 το αεροδρόμιο έλαβε σήμα κινδύνου από την πτήση της Singapore Airlines, όπου ανέφερε ότι επιβάτες τραυματίστηκαν λόγω αναταράξεων και ζητούσε να προσγειωθεί εκτάκτως» ανέφερε το αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι.

Ο υπουργός Μεταφορών της Σιγκαπούρης, Chee Hong Tat, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει βοήθεια στους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα το περιστατικό που συνέβη στην πτήση SQ321 της Singapore Airlines από το Χίθροου του Λονδίνου προς τη Σιγκαπούρη», ανέφερε.

