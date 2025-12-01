Συγκλονιστικό βίντεο: Λιοντάρι κατασπάραξε έναν 19χρονο σε ζωολογικό κήπο – Εισέβαλε στο κλουβί παραβιάζοντας τον φράχτη

Ένας 19χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε ζωολογικό κήπο της Βραζιλίας, αφού εισήλθε στο κλουβί μιας λιονταρίνας μπροστά στα έντρομα βλέμματα των επισκεπτών.

Ο Gerson Machado, που είχε προσπαθήσει παλαιότερα να φτάσει στην Αφρική ως λαθροεπιβάτης σε κρυφό χώρο αεροσκάφους για να ακολουθήσει το όνειρό του, ήταν γνωστός στην αστυνομία λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων ασφαλείας εξαιτίας της εμμονής του με τα μεγάλα αιλουροειδή.

Ο 19χρονος, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε αναμορφωτήρια και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, κατεγράφη σε βίντεο να κατεβαίνει από ένα δέντρο μέσα στο κλουβί, αφού ανέβηκε σε τείχος ύψους περίπου 6 μέτρων στον ζωολογικό κήπο του João Pessoa, στη βορειοανατολική Βραζιλία.

Το βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει τη λιονταρίνα, η οποία σύμφωνα με κτηνιάτρους του ζωολογικού κήπου ήταν «στρεσαρισμένη» και «σε σοκ» μετά το περιστατικό, να επιτίθεται στον Machado καθώς πλησίαζε στο έδαφος.



Οι υπεύθυνοι του δημαρχείου ανέφεραν ότι ο ζωολογικός κήπος Arruda Camera Park, γνωστός και ως Bica, θα παραμείνει κλειστός μέχρι το τέλος της έρευνας για το τραγικό περιστατικό.

Σε ανακοίνωση ανέφεραν: «Ο άνδρας που σκοτώθηκε ανέβηκε σε τείχος ύψους 6 μέτρων και κατάφερε να εισέλθει στο κλουβί χρησιμοποιώντας ένα από τα δέντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν πιθανότατα απόπειρα αυτοκτονίας. Παρά τις προσπάθειες του προσωπικού ασφαλείας, ενήργησε πολύ γρήγορα και υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσε η λιονταρίνα. Ο χώρος έκλεισε αμέσως. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην οικογένεια του θύματος αυτού του λυπηρού περιστατικού».

Ο ζωολογικός κήπος έκτασης 26,8 εκταρίων, που λειτουργεί από το 1921, φιλοξενεί πάνω από 580 είδη ζώων, συμπεριλαμβανομένων ελεφάντων, πιθήκων και πουλιών, καθώς και μεγάλη ποικιλία φυτών.

Ο κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου, Thiago Nery, δήλωσε ότι η λιονταρίνα περιορίστηκε χωρίς τη χρήση ηρεμιστικών βελών ή όπλων. «Υπάκουσε και επέστρεψε στο κλουβί της, αλλά χρειάστηκε λίγος χρόνος γιατί ήταν στρεσαρισμένη και σε σοκ», είπε.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας και το όνειρό του

Η εργαζόμενη σε θέματα προστασίας παιδιών Veronica Oliveira, που είχε συνεργαστεί με τον Gerson για οκτώ χρόνια, δήλωσε ότι μεγάλωσε σε ακραία φτώχεια χωρίς κατάλληλη οικογενειακή υποστήριξη και περιέγραψε τα προβλήματα ψυχικής υγείας του: «Ο Gerson ήταν παιδί που υπέστη παραβιάσεις των δικαιωμάτων του. Ήταν γιος μητέρας με σχιζοφρένεια, με παππούδες που επίσης είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Ζούσε σε ακραία φτώχεια».

Αναφερόμενη στα όνειρά του να ταξιδέψει στην Αφρική για να εκπαιδεύσει λιοντάρια, η Oliveira έγραψε σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μου είπες ότι θα πάρεις αεροπλάνο για σαφάρι στην Αφρική για να φροντίσεις λιοντάρια. Ευχαρίστησα τον Θεό όταν προειδοποιήθηκα από το αεροδρόμιο ότι είχες κόψει τον φράχτη και μπήκες στο χώρο προσγείωσης αεροσκάφους της Gol Airlines. Ευχαρίστησα τον Θεό γιατί οι κάμερες εντόπισαν έναν έφηβο εκεί πριν συμβεί μια τραγωδία. Η ιστορία του Gerson είναι η ιστορία ενός αγοριού που ήθελε απλώς να γνωρίσει την Αφρική για να εξημερώσει λιοντάρια. Ανακάλυψε πολύ αργά ότι ένα λιοντάρι δεν είναι γάτα και δεν μπορούμε να τα εξημερώσουμε χωρίς την κατάλληλη γνώση. Δυστυχώς, δεν ήταν αρκετά συνετός γι’ αυτό».

Η αστυνομία της πόλης, που είχε συλλάβει τον Gerson αρκετές φορές για μικροαδικήματα, επιβεβαίωσε το όνειρό του για την Αφρική, λέγοντας ότι είχε δηλώσει πως θα ταξίδευε «με τα πόδια» μετά την παραβίαση ασφάλειας στο αεροδρόμιο.

«Έκανε ακριβώς ό,τι κάνει μια λιονταρίνα»

Ο Βραζιλιάνος πολιτικός Matheus Laiola, πρώην επικεφαλής της αστυνομίας περιβαλλοντικής προστασίας στην Curitiba, έγραψε σε διαδικτυακή ανάρτηση: «Μια λιονταρίνα έκανε ακριβώς ό,τι κάνει μια λιονταρίνα. Ένστικτο, άμυνα, φυσική συμπεριφορά ενός άγριου ζώου. Η τραγωδία και το λάθος αρχίζουν όταν οι άνθρωποι αγνοούν τα βασικά όρια ασφαλείας, ρισκάρουν τη ζωή τους και θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή του ζώου».

«Ο σεβασμός προς την άγρια ζωή δεν είναι επιλογή. Είναι κανόνας. Όταν αγνοείται αυτό το όριο, πάντα υποφέρει το ζώο, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ποιος νομίζετε ότι ήταν το “ζώο” σε αυτή την κατάσταση;» πρόσθεσε.