Στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ οι ακτιβιστές από το ιστιοφόρο Madleen – Το Ισραήλ προχωρά σε απελάσεις

Οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι οι ακτιβιστές που επέβαιναν σε σκάφος ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο αναχαιτίστηκε πρόσφατα, βρίσκονται πλέον στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ενόψει απέλασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι επιβάτες του σκάφους “Selfie Yacht” έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν για να αναχωρήσουν από το Ισραήλ και να επιστρέψουν στις χώρες τους. Όσοι αρνούνται να υπογράψουν έγγραφα απέλασης και να φύγουν, θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστικής αρχής».

The passengers of the “Selfie Yacht” arrived at Ben Gurion Airport to depart from Israel and return to their home countries.

Some of the “Selfie Yacht” passengers are expected to leave within the next few hours.

Those who refuse to sign deportation documents and leave Israel will… pic.twitter.com/szEHmd0rS0

