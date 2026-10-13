Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγμα σε υπερδεξαμενόπλοιο που τυλίχθηκε στις φλόγες

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν υπερδεξαμενόπλοιο που επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, με το πλοίο να τυλίγεται στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών δυνάμεων.

«Ένα υπερδεξαμενόπλοιο επλήγη στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκε στις φλόγες», ανέφερε η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωσή της, η οποία δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο Sepah News.

Το περιστατικό σημειώνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, με τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης λόγω της στρατηγικής τους σημασίας για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

⚡️BREAKING: Iran has released Footage showing a Third Supertanker engulfed in Flames near the Strait of Hormuz Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΟΗΕ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την παγκόσμια φτώχεια In the span of two days, Iran has Hit Three Supertankers, removing 6 Million Barrels from the Global Market https://t.co/SGemLpsA4i — Iran Observer (@IranObserver0) October 12, 2026

Στο στόχαστρο τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου, μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού, από την οποία διερχόταν πριν από τη σύγκρουση περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογονανθράκων.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά χωρίς την άδειά τους, ενώ έχουν ανακοινώσει επιθέσεις εναντίον σκαφών που θεωρούν ότι παραβιάζουν τις εντολές τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, το δεξαμενόπλοιο που έγινε στόχος τη Δευτέρα επιχείρησε να διέλθει έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα μετάδοσης δεδομένων θέσης και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του ιρανικού ναυτικού.

Προειδοποιήσεις για τα πλοία με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού

Μία ημέρα νωρίτερα, ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ναύαρχος Αλί Οζμάι, είχε προειδοποιήσει ότι κάθε πλοίο που απενεργοποιεί τα συστήματα αναγνώρισης και εντοπισμού του στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρείται «εχθρικό» και θα αντιμετωπίζει «αυστηρά μέτρα».

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και συνοδεύουν πετρελαιοφόρα που διέρχονται από την περιοχή.

Αναφορές για τέσσερα πλήγματα σε πλοία

Η υπηρεσία UKMTO, η οποία παρέχει ενημερώσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, εξέδωσε τη Δευτέρα αναφορές για τέσσερα διαφορετικά περιστατικά επιθέσεων σε πλοία που βρίσκονταν στα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Τα περιστατικά εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, με τις εξελίξεις στην περιοχή να απειλούν να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.