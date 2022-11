Στα δίχτυα της Europol «σούπερ καρτέλ» ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 30 τόνοι κοκαΐνης

Η αστυνομία διέλυσε ένα «σούπερ καρτέλ» ναρκωτικών που ήλεγχε περίπου το ένα τρίτο του λαθρεμπορίου κοκαΐνης στην Ευρώπη και συνέλαβε 49 υπόπτους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων έξι «στόχους μεγάλης αξίας» στο Ντουμπάι, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

Αυτή η εκτεταμένη διεθνής επιχείρηση επέτρεψε την κατάσχεση 30 τόνων κοκαΐνης, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, προστίθεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αστυνομίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ολλανδία.

«Οι βαρόνοι των ναρκωτικών, οι οποίοι θεωρούνται από τη Europol στόχοι μεγάλου ενδιαφέροντος, είχαν συμμαχήσει για να δημιουργήσουν αυτό που ήταν γνωστό ως ένα ‘σούπερ καρτέλ’, το οποίο ήλεγχε περίπου το ένα τρίτο του εμπορίου της κοκαΐνης στην Ευρώπη», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Europol.

