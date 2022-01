Στα άκρα η ένταση στην Ουκρανία: Οι χώρες της Βαλτικής στέλνουν πυραύλους στο Κίεβο

H αγωνία για ενδεχόμενη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία παρατείνεται. Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη συνάντησή τους στη Γενεύη, αποφάσισαν να δώσουν χρόνο στη διπλωματία.

Οι χώρες της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) θα στείλουν στην Ουκρανία αμερικανικούς αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους. Επίσης το ΝΑΤΟ απέρριψε το αίτημα της Μόσχας να αποχωρήσουν οι δυνάμεις του από Βουλγαρία και Ρουμανία. Παράλληλα, η Ρωσία έχει αναπτύξει πάνω από 127.000 στρατιώτες στα σύνορα με την Ουκρανία.

Οι συνομιλίες της Γενεύης ήταν «ειλικρινείς και ουσιαστικές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρρόφ στην Γενεύη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εξετάσουν ενδεχόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των ρωσικών ανησυχιών στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν σε ενδεχόμενη «επίθεση της Ρωσίας, ακόμη και αν δεν είναι στρατιωτική», πρόσθεσε ο Άντονι Μπλίνκεν δηλώνοντας ότι ζήτησε από την Ρωσία αποδείξεις ότι δεν ετοιμάζεται να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον προτίθεται να δώσει στην Μόσχα γραπτή απάντηση στις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει ως προς την ασφάλειά της και στην συνέχεια θα σχεδιασθεί νέα συνάντηση με την Μόσχα. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να συνεχισθεί η διπλωματική διαδικασία.

Είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι για τα πράγματα που δεν θα κάνουμε, είπε ο Άντονι Μπλίνκεν. Ένα από τα πράγματα αυτά είναι ότι δεν θα υποχωρήσουμε ως προς θεμελιώδεις αρχές, όπως είναι η πολιτική των ανοικτών θυρών του ΝΑΤΟ.

«Δεσμευόμαστε στην διπλωματία και τον διάλογο, αλλά ταυτόχρονα ακολουθούμε τον δρόμο της άμυνας και της αποτροπής», είπε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Η συζήτηση με τον Λαβρόφ δεν ήταν πολεμική· ήταν ευθεία, επαγγελματική, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Σχετικά με την προοπτική συνάντησης ανάμεσα στους Προέδρους Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι, αν σημειωθεί πρόοδος ως προς την ουκρανική κρίση και «αν αποδειχθεί ότι θα είναι χρήσιμο, είμαστε απολύτως έτοιμοι».

Η Ρωσία περιμένει από τις ΗΠΑ γραπτές απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα για τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει για την ασφάλειά της, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν στην Γενεύη με θέμα την ουκρανική κρίση και πρόσθεσε ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί.

«Συμφωνήσαμε ότι θα μας παρουσιάσουν γραπτές απαντήσεις στις προτάσεις μας την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τονίζοντας ότι ο ίδιος και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συμφώνησαν, κατά τις ειλικρινείς τους συνομιλίες σήμερα, ότι ένας εύλογος διάλογος είναι αναγκαίος για «να κατευνασθούν τα πνεύματα».

Η Μόσχα θα καταλάβει αν οι συνομιλίες επί των απαιτήσεων που έχει διατυπώσει στον τομέα της ασφάλειας βρίσκονται στον σωστό δρόμο όταν θα έχει λάβει τις γραπτές απαντήσεις της Ουάσινγκτον, πρόσθεσε ο Σεργκέι Λαβρόφ και επανέλαβε ότι η Ρωσία δεν αποτελεί κίνδυνο για την Ουκρανία και ότι «δεν έχει ποτέ απειλήσει τον ουκρανικό λαό».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική συνάντησης κορυφής ανάμεσα στους Προέδρους Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε: «Ας μην προτρέχουμε, ο Πρόεδρος Πούτιν είναι πάντα έτοιμος για επαφές με τον πρόεδρο Μπάιντεν, είναι όμως σαφές ότι αυτές οι επαφές πρέπει να έχουν τύχει σοβαρής προετοιμασίας».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν για την «άνευ προηγουμένου» διπλωματική και στρατιωτική βοήθεια προς τη χώρα του.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα χαιρέτισε τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, σημειώνοντας ότι μίλησε με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τον Άντονι Μπλίνκεν, για τις επαφές που είχε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Είναι καλό να ξέρουμε ότι η διπλωματική οδός με τη Ρωσία παραμένει ενεργή», ανέφερε, ευχαριστώντας και αυτός με τη σειρά του τις ΗΠΑ για τη «στενή συνεργασία τους» με το Κίεβο.

