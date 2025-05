SpaceX: Άλλη μια αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης για το Starship – Ο πύραυλος εξετράπη της πορείας του και διαλύθηκε

Η SpaceX πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης (27/5) νέα εκτόξευση του γιγαντιαίου πυραύλου Starship, έπειτα από δύο διαδοχικές αποτυχίες. Αν και ο πύραυλος απογειώθηκε επιτυχώς από το Starbase, στη νοτιότερη άκρη του Τέξας, τελικά βγήκε εκτός ελέγχου και διαλύθηκε στον αέρα, χωρίς να επιτύχει τους βασικούς στόχους της αποστολής.

Η εταιρεία του Έλον Μασκ είχε σχεδιάσει να απελευθερώσει μια σειρά από δοκιμαστικούς δορυφόρους μετά την απογείωση, όμως το σύστημα ανοίγματος της θυρίδας παρουσίασε βλάβη. Ακολούθως, το διαστημικό σκάφος άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, καθώς προσέγγιζε τα όρια του διαστήματος με κατεύθυνση τον Ινδικό Ωκεανό, όπου και συνετρίβη.

Η SpaceX επιβεβαίωσε αργότερα ότι το σκάφος υπέστη αυτό που αποκαλεί «ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση» — με άλλα λόγια, διαλύθηκε στον αέρα. «Οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να αναλύουν τα δεδομένα και να προετοιμάζονται για την επόμενη δοκιμαστική πτήση», ανέφερε η εταιρεία.

Ο ίδιος ο Μασκ χαρακτήρισε το τεστ ως «σημαντική πρόοδο» σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αποστολές, που είχαν καταλήξει σε φλεγόμενα συντρίμμια στον Ατλαντικό Ωκεανό. Παρά τη νέα αποτυχία, υποσχέθηκε ότι η SpaceX θα επιταχύνει τον ρυθμό των εκτοξεύσεων, στοχεύοντας σε μία πτήση κάθε τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Starship made it to the scheduled ship engine cutoff, so big improvement over last flight! Also, no significant loss of heat shield tiles during ascent.

Leaks caused loss of main tank pressure during the coast and re-entry phase. Lot of good data to review.

Launch cadence for…

— Elon Musk (@elonmusk) May 28, 2025