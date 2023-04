Σουδάν: Πώς εξελίχθηκε η γαλλική επιχείρηση εκκένωσης – Χάος στους δρόμους του Χαρτούμ

Κορυφώνεται η αγωνία για το γαλλικό κονβόι που δέχτηκε πυρά στο Σουδάν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με την οποία η Γαλλία προσπάθησε να βγάλει από το Σουδάν τους πολίτες της, αλλά και κάποιους Έλληνες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι βγάζει τους διπλωμάτες και πολίτες της από το Σουδάν. Ωστόσο, η αυτοκινητοπομπή δέχτηκε πυρά και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν αλληλοκατηγορήθηκαν για το ποιος χτύπησε τους Γάλλους. Ο στρατός του Σουδάν είπε ότι οι RSF πυροβόλησαν κατά της συνοδείας, τραυματίζοντας έναν Γάλλο υπήκοο.

Η RSF είπε ότι είχε δεχτεί επίθεση από αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας Γάλλος υπήκοος και ότι έδωσε εντολή στην συνοδεία να επιστρέψει στην αφετηρία της. Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δεν έχει σχολιάσει την αναφερόμενη επίθεση ή τραυματισμό.

Street battles, air strikes and heavy artillery fire continue in Sudan’s capital Khartoum despite a ceasefire announced by both the SAF and Rapid Support Forces (RSF).#Sudan #Khartoum #الخرطوم #السوادن pic.twitter.com/atfCiTMIbX — World Times (@WorldTimesWT) April 22, 2023

Οι ΗΠΑ

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ειδικές δυνάμεις που χρησιμοποίησαν αεροσκάφη και ελικόπτερα MH-47 Chinook, εισήλθαν στην εμπόλεμη πρωτεύουσα του Σουδάν το Σάββατο τη νύχτα, έχοντας ξεκινήσει από μια αμερικανική βάση στο Τζιμπουτί και ότι χρειάστηκαν μόλις μια ώρα να μείνουν στο σουδανικό έδαφος από το οποίο έβγαλαν λιγότερα από 100 άτομα. «Δεν δεχθήκαμε πυρά ελαφρών όπλων κατά την είσοδο και μπορέσαμε να μπούμε και να βγούμε χωρίς προβλήματα», δήλωσε ο αντιστράτηγος Ντάγκλας Σιμς, διευθυντής επιχειρήσεων στο Κοινό Επιτελείο του Αμερικανικού στρατού.

Ο Chris Maier, βοηθός υπουργός Άμυνας, είπε ότι ο στρατός των ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει drone ή δορυφορικές εικόνες για να ανιχνεύσει απειλές για Αμερικανούς που ταξιδεύουν σε χερσαίες διαδρομές έξω από το Σουδάν ή να τοποθετήσει ναυτικά μέσα στο λιμάνι του Σουδάν για να βοηθήσει τους Αμερικανούς που φτάνουν εκεί. Στην επιχείρηση απομάκρυνσης των Αμερικανών πολιτών συμμετείχαν λίγο περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στρατιώτες, μέλη των ειδικών δυνάμεων. Τρία ελικόπτερα ΜΗ-47 Chinook απογειώθηκαν από την βάση στο Τζιμπουτί, ανεφοδιάστηκαν στην Αιθιοπία και μετά πέταξαν επί 3 ώρες για να φτάσουν στο Χαρτούμ. Η επιχείρηση έγινε σε διάστημα που οι εμπόλεμες πλευρές στο Σουδάν τηρούσαν μία εκεχειρία, η οποία όμως δεν κράτησε πολύ.

📝🇸🇩US and France evacuate citizens to escape Sudan battles: American special operations troops took part in rescue to extract, embassy staff, said President Joe Biden; France also launched evacuation operations: The United States said it had https://t.co/s9zw3w4fHN pic.twitter.com/0Jjnoo0dgM — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) April 23, 2023

Το χάος

Ο στρατός υπό τον Abdel Fattah al-Burhan από την μια πλευρά και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης από την άλλη , το RSF, με επικεφαλής τον Mohamed Hamdan Dagalo, γνωστό ως Hemedti, δεν τήρησαν επακριβώς ούτε την τελευταία από τις συμφωνημένες εκεχειρίας. Την έσπασαν πριν από τη λήξη της και σήμερα ξέσπασαν μάχες. Υποτίθεται και η Κυριακή ήταν ημέρα εκεχειρίας, λόγω της μουσουλμανικής γιορτής του Eid al-Fitr, η οποία ξεκίνησε στις Παρασκευή.

Η Σαουδική Αραβία έχει ήδη βγάλει τους 91 πολίτες της από το Πορτ Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα, 650 χιλιόμετρα (400 μίλια) από το Χαρτούμ. Η Ιορδανία θα χρησιμοποιήσει την ίδια διαδρομή για τους υπηκόους της. Η Αίγυπτος, η οποία έχει περισσότερους από 10.000 πολίτες στο Σουδάν, προέτρεψε τους υπηκόους της εκτός Χαρτούμ να κατευθυνθούν στο προξενείο της, στο Πορτ Σουδάν και σε ένα προξενικό γραφείο στο Wadi Halfa στα σύνορα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ανέφερε επίσης ότι ένας από τους διπλωμάτες της τραυματίστηκε από πυρά, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Στρατός του Σουδάν ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι συμφώνησε να βοηθήσει στη δημιουργία ασφαλών οδών εκκένωσης από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Κίνα, αλλά η κατάσταση ξέφυγε. Ο Στρατός του Σουδάν κατηγόρησε την RSF ότι επιτέθηκε και λεηλάτησε μια αυτοκινητοπομπή της πρεσβείας του Κατάρ που κατευθυνόταν στο Πορτ Σουδάν. Ούτε η RSF ούτε το Κατάρ έχουν σχολιάσει.

The US said it has evacuated its embassy staff from Sudan, while France and other countries were evacuating diplomats, following eight days of battles between rival military factions in the African country.https://t.co/uogLxJeN1G — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 23, 2023

Συγκρούσεις

Οι μάχες συνεχίζονται σήμερα γύρω από το αρχηγείο του στρατού και το αεροδρόμιο, το οποίο έχει κλείσει από τις συγκρούσεις. Η RSF ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις της έγιναν στόχος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή Καφούρι του Μπαχρί και ότι δεκάδες “σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν”.

Οι δυνάμεις των RSF αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στους δρόμους και στις γέφυρες της πρωτεύουσας, με τα στρατεύματα του στρατού να είναι ορατά σε περιοχές του Ομντουρμάν, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters. Οι γειτονιές κατά τα άλλα ήταν σε μεγάλο βαθμό άδειες από πολίτες και από συνηθισμένη ζωή.

Στο Μπαρί, ένα βίντεο που επαληθεύτηκε από το Reuters έδειξε μια μεγάλη αγορά να καίγεται. Οι κάτοικοι ανέφεραν λεηλασίες στην περιοχή, όπου βρίσκονται βιομηχανικές ζώνες που περιέχουν σηmαντικές εγκαταστάσειw αλευροβιομηχανιών.