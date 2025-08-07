Σουδάν: Ο στρατός λέει πως κατέστρεψε αεροσκάφος των ΗΑΕ σκοτώνοντας 40 Κολομβιανούς μισθοφόρους – ΒΙΝΤΕΟ

Η πολεμική αεροπορία του Σουδάν κατέστρεψε αεροσκάφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο οποίο επέβαιναν Κολομβιανοί μισθοφόροι, τουλάχιστον σαράντα από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους, κατά την προσγείωσή του σε αεροδρόμιο ελεγχόμενο από τους παραστρατιωτικούς στο Νταρφούρ (δυτικά), μετέδωσε την Τετάρτη (6/8) η κρατική τηλεόραση.

A video shows images and personal belongings of Colombian mercenaries who were neutralized during the battles in the city of El Fasher.

The mercenaries were brought into #Sudan with Emirati funding to support the #RSF, which continue to suffer setbacks on the battlefield. pic.twitter.com/iGVpX7C7Nr — Sudan News (@Sudan_tweet) August 6, 2025

«Βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς»

Το αεροσκάφος «βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς» κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο στη Νιάλα, στην πολιτεία Νότιο Νταρφούρ, είπε από την πλευρά της υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο έχει βομβαρδιστεί επανειλημμένα από τον σουδανικό στρατό, που έχει εμπλακεί από τα μέσα του Απριλίου του 2023 σε καταστροφικό πόλεμο με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Footage has emerged recently showing Colombian 🇨🇴 mercenaries, brought by the UAE 🇦🇪 to fight alongside the Rapid Support Forces (RSF) in Sudan 🇸🇩. pic.twitter.com/mgp2JYakaL — Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) August 3, 2025

Τον Ιούνιο, τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων βομβαρδίστηκε εκεί λίγο μετά την προσγείωσή του.

Ούτε οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις, υπό τον de facto αρχηγό του κράτους στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ούτε οι παραστρατιωτικοί, υπό τον άλλοτε υπαρχηγό του στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ούτε τα ΗΑΕ, ούτε η διπλωματία της Κολομβίας έχουν αντιδράσει ως αυτό το στάδιο.

Όπως και άλλες ένοπλες συρράξεις, αυτή στο Σουδάν χειροτερεύουν ξένες επεμβάσεις, συχνά μυστικές.

Κατηγορίες κατά των ΗΑΕ

Ο τακτικός στρατός κατηγορεί έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πως προμηθεύουν τις ΔΤΥ με όπλα τεχνολογίας αιχμής, ιδίως drones, μέσω του αεροδρομίου στη Νιάλα. Το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει πάγια οποιαδήποτε ανάμιξή του, όμως εκθέσεις ειδικών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν επισημάνει πως τα στοιχεία για αυτό δεν χωρούν αμφισβήτηση.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο το Humanitarian Research Lab του πανεπιστημίου Γέιλ έδειχναν τουλάχιστον έξι drones κινεζικής κατασκευής στο αεροδρόμιο στη Νιάλα, ένα από τα οποία καταστράφηκε σε βομβαρδισμό τον Ιούνιο.

Προχθές Δευτέρα, η σουδανική κυβέρνηση, η οποία πρόσκειται στον στρατό, κατηγόρησε τα ΗΑΕ πως προάγουν και χρηματοδοτούν την ανάπτυξη κολομβιανών μισθοφόρων στο πλευρό των παραστρατιωτικών, τονίζοντας πως έχει στα χέρια της αποδείξεις.

Η παρουσία μισθοφόρων από την Κολομβία στα μέτωπα στο Σουδάν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2024, στο αχανές Νταρφούρ, κάτι που επισήμαναν ότι είναι επιβεβαιωμένο εκθέσεις ειδικών των Ηνωμένων Εθνών.

Τις τελευταίες ημέρες, συμμαχία ενόπλων παρατάξεων που πολεμά στο πλευρό του τακτικού στρατού στο Νταρφούρ έκανε λόγο περί παρουσίας 80 και πλέον κολομβιανών μισθοφόρων στις τάξεις των ΔΤΥ στην Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ και τελευταία πόλη στην πολιτεία αυτή που απομένει στα χέρια των ένοπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάποιοι από τους μισθοφόρους αυτούς σκοτώθηκαν.

Βίντεο με «Κολομβιανούς» μισθοφόρους

Την Κυριακή, ο τακτικός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στα οποία εικονίζονται «ξένοι μισθοφόροι, που πιστεύεται πως είναι Κολομβιανοί». Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τα βίντεο.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του Σουδάν ανέφερε πως το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας εξέφραζε τη λύπη της κυβέρνησης της λατινοαμερικάνικης χώρας για «τη συμμετοχή πολιτών της στον πόλεμο» στο Σουδάν.

Μισθοφόροι από την Κολομβία –κατά κανόνα απόστρατοι, σπανιότερα πρώην αντάρτες– έχουν εμπλακεί και σε άλλες ένοπλες συρράξεις, σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι φέρονται να είχαν ήδη στρατολογηθεί από τα ΗΑΕ στο πλαίσιο επιχειρήσεων στην Υεμένη και στον Κόλπο.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που διανύει τον τρίτο του χρόνο πλέον, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, μετέτρεψε 13 εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και βύθισε την ήδη πάμφτωχη χώρα της Αφρικής σε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερων διαστάσεων ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη σήμερα.

Αφότου διώχτηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, που ανακατέλαβε ο στρατός τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί επιδιώκουν να εδραιώσουν την απόλυτη κυριαρχία τους στο Νταρφούρ, που κατέχουν ήδη κατά το μεγαλύτερο μέρος του.