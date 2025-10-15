Σοκ στην Αυστρία: Νευροχειρουργός κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ασθενούς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουργός φέρεται να επέτρεψε στη 12χρονη κόρη της να συμμετάσχει σε εγχείρηση.

Η νευροχειρουργός και ένας άλλος γιατρός εμφανίστηκαν την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο Graz-East, όπου και οι δύο δήλωσαν αθώοι για πρόκληση ελαφριάς σωματικής βλάβης, σχετικά με το περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Ιανουάριο του 2024.

Η υπόθεση αφορά έναν 33χρονο άνδρα που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Graz με σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από ατύχημα.

Η επέμβαση, που εκτελέστηκε από ανώτερο γιατρό και έναν ακόμα ιατρό, είχε τη συμμετοχή της νευροχειρουργού, η οποία είχε φέρει μαζί της την κόρη της στην αίθουσα εγχειρήσεων.

Καθώς η χειρουργική επέμβαση πλησίαζε στο τέλος της, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η γυναίκα πέρασε το τρυπάνι στην κόρη της, επιτρέποντάς της να ανοίξει τρύπα στον ασθενή.

Παρά το γεγονός ότι η επέμβαση ήταν επιτυχημένη, η Στάινερ τόνισε ότι το περιστατικό έδειξε «απίστευτη έλλειψη σεβασμού προς τον ασθενή» και υπογράμμισε ότι ο πιθανός κίνδυνος «δεν μπορεί να υποτιμηθεί».

Ο συνήγορος υπεράσπισης Μπέρνχαρντ Λεχόφερ υποστήριξε ότι η κοπέλα δεν τρύπησε πραγματικά, σημειώνοντας ότι η γιατρός που επιτηρούσε τη χειρουργική επέμβαση διατηρούσε πλήρη έλεγχο του εργαλείου. Όπως είπε: «Το παιδί δεν τρύπησε», προσθέτοντας ότι, αν και «δεν ήταν καλή ιδέα» να φέρει την κόρη της στην αίθουσα εγχειρήσεων, η γυναίκα «πληρώνει τώρα για αυτό το λάθος εδώ και σχεδόν δύο χρόνια».

Ο Μίχαελ Κρόπιουνιγκ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον γιατρό, δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν γνώριζε την ακριβή ηλικία της κοπέλας: «Της επέτρεψε να βάλει το χέρι της πάνω στο χέρι του ενώ χειριζόταν το τρυπάνι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία στα ποινικά δικαστήρια».

Κατά την εμφάνισή τους στο δικαστήριο, η νευροχειρουργός και ο γιατρός δήλωσαν αθώοι για πρόκληση ελαφριάς σωματικής βλάβης. Ο γιατρός περιέγραψε ότι η συνάδελφός του είχε φύγει από την αίθουσα για να κάνει μια τηλεφωνική κλήση στο τέλος της επέμβασης, όταν η κοπέλα ζήτησε να βοηθήσει. Ισχυρίστηκε ότι πήρε τη συγκατάθεση της μητέρας της πριν της επιτρέψει να τοποθετήσει το χέρι της πάνω στο δικό του καθώς καθοδηγούσε το τρυπάνι.

Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι η κόρη της ζήτησε να την παρακολουθήσει στην αίθουσα εγχειρήσεων έπειτα από μια μέρα που πέρασε μελετώντας τα μαθήματά της σε γραφείο του νοσοκομείου. Όπως είπε, επέτρεψε στην κόρη της να παρατηρεί, αλλά δεν είδε καθαρά τη στιγμή που έγινε η διάτρηση. «Στεκόμουν πίσω και ήμουν αποσπασμένη», φέρεται να δήλωσε.

Ο διευθυντής της νευροχειρουργικής στο νοσοκομείο, Στέφαν Βόλφσμπεργκερ, ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω ανώνυμου γράμματος. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε. Η δίκη αναβλήθηκε έως τις 10 Δεκεμβρίου, καθώς οι ειδικοί προετοιμάζουν τις μαρτυρίες τους για το δικαστήριο.