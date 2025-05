Σκάνδαλο στη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες

Για δύο σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναικών κατηγορείται ο Βρετανός βουλευτής Πάτρικ Σπένσερ παραπεμπόμενος σε δίκη, όπως έκανε γνωστό η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του 37χρονου Σπένσερ ασκήθηκε δίωξη μετά την έρευνα για δύο συμβάντα στο Groucho Club του Λονδίνου, το 2023. Ο ίδιος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 16 Ιουνίου.

🚨 BREAKING: Tory MP Patrick Spencer has been charged with two counts of sexual assault against two seperate women in August 2023 pic.twitter.com/TdQUrGLAud

Ο Σπένσερ, που προέρχεται από το Συντηρητικό Κόμμα, εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του περασμένου καλοκαιριού, ως εκπρόσωπος της περιοχής του Κεντρικού Σάφολκ και Βόρειου Ίπσουιτς.

Από την παράταξή του ανακοινώθηκε η διαγραφή του, με άμεση ισχύ, και ότι ο βουλευτής δεν θα εκπροσωπεί πλέον τους Συντηρητικούς στο κοινοβούλιο.

⚖️ The CPS has authorised two charges of sexual assault against Patrick Spencer MP.

He is due to appear at Westminster Magistrates’ Court on Monday, 16 June 2025.

Read more 👉 https://t.co/ITkC0aRtwW pic.twitter.com/DRWIPp0RX8

— Crown Prosecution Service (@CPSUK) May 13, 2025