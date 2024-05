Singapore Airlines: Βίντεο ντοκουμέντο από τις αναταράξεις στην πτήση Λονδίνο – Σιγκαπούρη – Ένας νεκρός και 30 τραυματίες

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και άλλοι 30 τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της εταιρείας Singapore Airlines, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Λονδίνο- Σιγκαπούρη, αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Μπανγκόκ.

Η Singapore Airlines δεν διευκρίνισε πόσοι είναι οι τραυματίες, όμως ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για 30 ανθρώπους.

Το αεροσκάφος Boeing 777-300ER με 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος κατευθυνόταν στη Σιγκαπούρη από το Λονδίνο όταν χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στις 15:45 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η εταιρεία.

