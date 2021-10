Σεξουαλική παρενόχληση σε δημοσιογράφο του BBC στον “αέρα”

Σεξουαλική παρενόχληση δέχθηκε δημοσιογράφος του BBC τη στιγμή που μετέδιδε το ρεπορτάζ της. Παρέα ανδρών που περνούσε, άρχισε να κάνει χυδαία σχόλια και να παρενοχλεί σεξουαλικά τη Φιόνα Ίρβινγκ τη στιγμή της απευθείας μετάδοσης.

Η ρεπόρτερ κάλυπτε τις απεργίες των ανθρώπων στην καθαριότητα στο Μπράιτον και το Χόουβ στο ανατολικό Σάσεξ για το BBC South East, όταν δέχθηκε τα σεξιστικά και χυδαία σχόλια.

Καθώς έδειχνε στους τηλεθεατές ότι τα απορρίμματα δεν είχαν συλλεχθεί, ένας νεαρός άνδρας πήδηξε μπροστά στην κάμερα και φώναξε: “Γαμ@@@ε την στο μ@@@ί”. Άλλοι έξι άνδρες πέρασαν μπροστά από την κάμερα φωνάζοντας ενθουσιωδώς καθώς η ρεπόρτερ αναγκάστηκε να σταματήσει τη μετάδοσή της.

Η παρουσιάστρια ειδήσεων Κρίσι Ριντ είπε: “Λυπούμαστε για τις διακοπές εκεί”.

Η Ίρβινγκ αργότερα έκανε ανάρτηση στο twitter για το περιστατικό: “Δεν είναι αστείο, είναι μισογυνισμός!” έγραψε μεταξύ άλλων.

Reporting live on the refuse collectors strike in #Brighton today when around 7 men jumped in front of the camera shouting aggressive and threatening terms. It’s not funny. It’s misogynistic. Just calling it out.

— Fiona Irving (@journofi) October 5, 2021