Σερβία: Επεισόδια έξω από το προεδρικό μέγαρο – Δείτε εικόνες και βίντεο

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Βελιγραδίου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των φοιτητών που ζητούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η κινητοποίηση χαρακτηρίστηκε από μαζική συμμετοχή, αποφασιστικότητα και μια ξεκάθαρη απαίτηση προς την κυβέρνηση της Σερβίας να προχωρήσει άμεσα στη διάλυση της βουλής και στην προκήρυξη εκλογών.

🇷🇸 In Serbia, the deadline of the ultimatum given to the president by the protesters has expired — it remains unclear what decision the demonstrators will make next.

Meanwhile, Serbian police forces have already taken up positions and are preparing for possible unrest. pic.twitter.com/V9cdvsdvcX

