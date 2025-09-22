Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά της πόλης Σινδργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.