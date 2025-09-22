Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός σεισμογράφος γενική

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού – Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), στις 00:05 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 22/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 5 χλμ. νότια – νοτιοδυτικά της πόλης Σινδργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ της Τουρκίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιοι ενήλικες δεν κάνουν ποτέ σεξ – Νέα μελέτη δίνει τις απαντήσεις

Λεύκανση δοντιών στο σπίτι: Πώς να επιλέξετε τα προϊόντα που όντως λειτουργούν για εσάς, σύμφωνα με οδοντιάτρους

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές – Η προθεσμία και οι λεπτομέ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως αύριο οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Η Google επεκτείνει το Gemini στον Chrome και του επιτρέπει να κάνει πράγματα για εσένα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:00 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμάς: «Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από δυτικές χώρες είναι “μια νίκη” για τους Παλαιστίνιους»

Η αναγνώριση από δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους είναι “μια νίκη” για τα...
23:42 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Πορτογαλία: Ανακοίνωσε την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, Πάουλο Ρανγκέλ, ανακοίνωσε την Κυριακή (21/9) ότι η χώρ...
22:40 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Τι σημαίνει η αναγνώριση της Παλαιστίνης από 4 δυτικές χώρες και γιατί γίνεται τώρα – Ανάλυση του BBC

Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Πορτογαλία και Καναδάς αναγνώρισαν ως ανεξάρτητο κράτος την Παλαι...
20:31 , Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Συρία: Κοινοβουλευτικές εκλογές στις 5 Οκτωβρίου

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος