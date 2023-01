Σε δημοπρασία φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ – Η εξωφρενική τιμή που αναμένεται να πιάσει

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s -όπως ανακοίνωσε σήμερα- ελπίζει να πουλήσει μεταξύ πέντε και επτά εκατομμυρίων δολαρίων μια εμβληματική φανέλα του θρύλου του μπάσκετ Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου το 2020. Μια τέτοια τιμή θα ξεπερνούσε το ρεκόρ των 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2021, για μια φανέλα του σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς και θα ήταν κοντά στο υψηλότερο ποσό για ένα αθλητικό είδος συλλογής.

Η αγορά, η οποία προσελκύει τώρα πλούσιους συλλέκτες και επενδυτές από όλο τον κόσμο, είδε το ρεκόρ δημοπρασίας της να καταρρίπτεται δύο φορές το 2022: Τον Μάιο, μια φανέλα του αρχηγού της Αργεντινής Ντιέγκο Μαραντόνα που φορούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA το 1986, αγοράστηκε για 9,3 εκατομμύρια δολάρια. Τον Σεπτέμβριο, μια φανέλα με το Νο 23 των Σικάγο Μπουλς, του Μάικλ Τζόρνταν, που φορέθηκε κατά την τελευταία του νίκη στο ΝΒΑ το 1998, έφτασε τα 10,1 εκατομμύρια δολάρια.

Η κίτρινη και μωβ φανέλα με το Nο 24 του Κόμπι Μπράιαντ, που τέθηκε προς πώληση από έναν ιδιοκτήτη που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, είχε φορεθεί σε 25 αγώνες από τον παίκτη, την χρονιά που αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της κανονικής περιόδου (MVP , 2007- 2008), σύμφωνα με το οίκο Sotheby’s.

Είναι επίσης η φανέλα που φόρεσε στις 23 Απριλίου 2008, όπου απαθανατίστηκε από φωτογράφους να πανηγυρίζει ένα σουτ τριών πόντων εναντίον των Ντένβερ Νάγκετς, κρατώντας τη φανέλα και ουρλιάζοντας μια κραυγή νίκης. Μια εικόνα που αναπαράγεται σε τοίχους σε όλο τον κόσμο από καλλιτέχνες του δρόμου, ειδικά στο Λος Άντζελες.

Coming to auction this February, Sotheby’s is pleased to announce the sale of Kobe Bryant’s game-worn and signed Los Angeles Lakers jersey from his only MVP season in what is set to become the most valuable jersey of Kobe's to ever appear at auction. pic.twitter.com/wHmWZHfOxa

— Sotheby's (@Sothebys) January 12, 2023