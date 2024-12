Ρωσία: Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην οποία σκοτώθηκε ο Ιγκόρ Κιρίλοφ

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο σοκ από τη στιγμή της έκρηξης στην Μόσχα, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο Ρώσος αντιστράτηγος, Ιγκόρ Κιρίλοφ, και ο βοηθός του. Η βόμβα ήταν κρυμμένη σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ.

Ο Ιγκόρ Κιρίλοφ, που ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη Ριαζάνσκι Πρόσπεκτ, σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου.

Στο βίντεο, φαίνεται ένα ηλεκτρικό σκούτερ να είναι παρκαρισμένο δίπλα στην είσοδο μίας πολυκατοικίας. Σε κάποια στιγμή ο Κιρίλοφ και ο συνεργάτης του βγαίνουν από το κτίριο και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, εκρήγνυται ο μηχανισμός που ήταν κρυμμένος στο σκούτερ.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο:

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

— KyivPost (@KyivPost) December 17, 2024