Ρωσία: Το Κρεμλίνο παρέλαβε το ουκρανικό σχέδιο για ειρηνευτική συμφωνία

Η Ρωσία έλαβε το ουκρανικό σχέδιο μνημονίου για ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, τα οποία επικαλούνται δήλωση του Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, συμβούλου του Κρεμλίνου και επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις επικείμενες συνομιλίες με την Ουκρανία.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS, ο Μεντίνσκι δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (1/6): «Η ρωσική αντιπροσωπεία έλαβε νωρίτερα από την Ουκρανία την εκδοχή της για το υπόμνημα μιας ειρηνικής διευθέτησης».

Vladimir Medinsky, head of Russia’s team in Istanbul, talked to RT about Kiev handing over its non-starter negotiating memorandum in English and Ukrainian, but not Russian:

“We will cope. Our delegation comprises people who speak a variety of languages. If needed, two speak… pic.twitter.com/zIrqJ9V5I9

— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) June 1, 2025