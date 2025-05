Ρωσία: Συνάντηση του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα

Με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε τη Δευτέρα (26/5) στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, Φιντάν και Πούτιν συζήτησαν τις πρόσφατες προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στον απόηχο των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών της 16ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και διμερή θέματα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας.

