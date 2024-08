Ρωσία: Ο ουκρανικός στρατός κατέστρεψε γέφυρα στο Κούρσκ, εμποδίζοντας τις εκκενώσεις πληθυσμών – ΒΙΝΤΕΟ

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια γέφυρα στον ποταμό Σέιμ στην περιφέρεια Κούρσκ της Ρωσίας, εμποδίζοντας τις εκκενώσεις πληθυσμών δια ξηράς, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Ρωσίας TASS επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Μαζική εκκένωση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Γκλόυσκόφ, όπου ζουν 20.000 άνθρωποι, μετά την ταχεία ουκρανική εισβολή στην ρωσική αυτή περιφέρεια.

Ukrainian aviation destroys a bridge in the Kursk region to cut off supplies to the Russian army. pic.twitter.com/kK7v5G7c1R

