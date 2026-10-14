Ρωσία: Μαζική επίθεση στη Μόσχα με σχεδόν 500 drones – Έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια, απομακρύνθηκαν επιβάτες από πτήσεις

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Συναγερμός σήμανε στη Μόσχα έπειτα από μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν ότι σχεδόν 500 drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα από το βράδυ της Τρίτης. Η απειλή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια ανέστειλαν τη λειτουργία τους, ενώ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από όλες τις πτήσεις.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου ASTRA, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η Μόσχα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη επιχείρηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε ότι περίπου 493 drones κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα από το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου.

Κατά τους ισχυρισμούς του, 180 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν ενώ πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο αριθμός των drones και οι καταρρίψεις που ανακοίνωσε η ρωσική πλευρά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παρέλυσαν τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας

Η απειλή των drones οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν τη ρωσική πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο, Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι, τα οποία ανέστειλαν τις πτήσεις τους εξαιτίας του κινδύνου από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ιδιαίτερα σοβαρά ήταν τα προβλήματα στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, το οποίο παρέμεινε κλειστό για περισσότερες από οκτώ ώρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από όλες τις πτήσεις, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εφαρμογή μέτρων ασφαλείας.

Η πολύωρη διακοπή λειτουργίας ενός από τους βασικούς αεροπορικούς κόμβους της Μόσχας αποτυπώνει την έκταση της αναστάτωσης που προκάλεσε η απειλή των drones.

Οι αναφορές για 180 καταρρίψεις και οι επιθέσεις σε ρωσικές υποδομές

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 180 drones κατά την προσέγγισή τους στην πρωτεύουσα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες η τύχη των υπόλοιπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Δεν υπάρχουν επίσης στο συγκεκριμένο δημοσίευμα στοιχεία για θύματα ή ζημιές στη Μόσχα από την αναφερόμενη επίθεση.

Το Ukrinform υπενθυμίζει ότι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων με drones.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο θερμοηλεκτρικός σταθμός Σατούρα, στην περιφέρεια της Μόσχας, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η νέα κινητοποίηση των ρωσικών αρχών αναδεικνύει τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στις μεταφορές και στη λειτουργία κρίσιμων υποδομών, ακόμη και στην περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας.