Ρωσία: Κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αρνείται να κάνει υποχωρήσεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και ότι είναι ανοικτός σε μια εκεχειρία μόνο με τους δικούς του όρους.

Η Ζαχάροβα δήλωσε στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι ο Ζελένσκι δεν έχει την ικανότητα να διαπραγματευθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκτίμησε ότι η απόφαση ευρωπαϊκών χωρών να συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο Κίεβο ενθαρρύνει τον Ζελένσκι να συνεχίσει τον πόλεμο, ανεξαρτήτως των απωλειών που υφίσταται ο ουκρανικός στρατός.

💬 #Zakharova: The West continues to provide military and financial support to Kiev.

This clearly reflects the desperate efforts of European hawks to help Kiev turn the tide on the ground in its favour.

They are alarmed by the very real prospect of a Russian victory. pic.twitter.com/bt6yB270ZW

