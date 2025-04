Πόλεμος στην Ουκρανία: Φονική ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον δύο νεκροί και 54 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Σε επικαιροποιημένο απολογισμό που ανάρτησε στην πλατφόρμα Telegram, ο Κλίτσκο ανέφερε: «Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. 54 τραυματίστηκαν. Οι 38 από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 6 παιδιών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία».

⚡️Update: 2 killed, 54 injured in large-scale attack on Kyiv, additional explosions reported. The casualty count in Russia’s large-scale attack on Kyiv has grown to 54 injured victims, including six children. Two people have also been confirmed to have been killed in the attack.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 24, 2025

Η επίθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης στρατιωτικής πίεσης που ασκεί η Ρωσία σε αστικές περιοχές της Ουκρανίας, με τους κατοίκους του Κιέβου να βιώνουν για ακόμη μία φορά σκηνές χάους και τραγωδίας. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν διευκρινίσει μέχρι στιγμής τον ακριβή στόχο του χτυπήματος, ούτε το είδος των πυραύλων που χρησιμοποιήθηκαν.

🚨🇺🇦Kyiv now. One person died. 50 were injured. Of these, doctors hospitalized 35 people, including 6 children. And 15 were given assistance on the spot – mayor…. Results of the Russian Nazis’ Missile Attack on Kyiv… pic.twitter.com/bzujaoLZbq — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) April 24, 2025

Οι πρώτες εικόνες από την περιοχή δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην πληγείσα ζώνη. Τα νοσοκομεία του Κιέβου παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ανάγκη περίθαλψης των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, πυραυλική επίθεση δέχθηκε και το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ίγκορ Τερέχοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, «σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στην πόλη», η οποία έχει μετατραπεί σε συχνό στόχο των ρωσικών επιθέσεων το τελευταίο διάστημα.