Ρωσία: Φωτιά σε διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ από συντρίμμια drone – Αναφορές για τραυματίες

Συντρίμμια από κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) προκάλεσαν μικρής έκτασης πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Σλαβιάνσκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη (13/8).

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, ωστόσο αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανάρτηση της περιφερειακής διοίκησης στην πλατφόρμα Telegram. Στο σημείο βρίσκονται μονάδες πρώτων βοηθειών και ειδικά συνεργεία έκτακτης ανάγκης, που συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Το διυλιστήριο της Σλαβιάνσκ είναι ιδιωτική εγκατάσταση με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα, καλύπτοντας τόσο την εσωτερική αγορά όσο και εξαγωγές καυσίμων.