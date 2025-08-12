Βόρεια Κορέα: Στέλνει χιλιάδες άνδρες στην Ρωσία για να καλυφθούν οι ανάγκες για εργατικά χέρια – Οι άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν

Χιλιάδες άνδρες από την Βόρεια Κορέα στέλνονται να εργαστούν σε συνθήκες σκλαβιάς στη Ρωσία για να καλύψουν την τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού που επιδεινώνεται από τη συνεχιζόμενη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως μεταδίδει το BBC.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στην Πιονγκγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα βλήματα πυροβολικού και τους στρατιώτες της. Τώρα, με πολλούς από τους άνδρες της Ρωσίας είτε να έχουν σκοτωθεί είτε να είναι επιστρατευμένοι – ή να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα – αξιωματούχοι των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο BBC ότι η Μόσχα βασίζεται όλο και περισσότερο σε Βορειοκορεάτες εργάτες.

Το BBC πήρε συνέντευξη από έξι Βορειοκορεάτες εργάτες που έχουν διαφύγει από τη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου και από κυβερνητικούς αξιωματούχους της Νότιας Κορέας, όπως και από ερευνητές και από άλλους που βοηθούν στη διάσωση των εργατών.

Περιέγραψαν λεπτομερώς πώς οι άνδρες υποβάλλονται σε “άθλιες” συνθήκες εργασίας και πώς οι βορειοκορεατικές αρχές σφίγγουν τον έλεγχό τους πάνω στους εργάτες για να τους εμποδίσουν να διαφύγουν.

Ένας από τους εργάτες, ο Jin, δήλωσε στο BBC ότι όταν προσγειώθηκε στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, τον συνόδευσε από το αεροδρόμιο σε ένα εργοτάξιο, ένας Βορειοκορεάτης πράκτορας ασφαλείας, ο οποίος τον διέταξε να μη μιλάει σε κανέναν ούτε να κοιτάζει τίποτα.

«Ο έξω κόσμος είναι εχθρός μας» του είπε ο πράκτορας. Τον έβαλαν κατευθείαν να εργαστεί στην κατασκευή πολυκατοικιών για περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα, είπε

Πέρυσι, περισσότεροι από 10.000 εργάτες στάλθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχο των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών που μίλησε στο BBC υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Μας είπαν ότι αναμένονταν ακόμη περισσότεροι να φτάσουν φέτος, με την Πιονγκγιάνγκ πιθανώς να αποστέλλει συνολικά περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους» τόνισε ο ίδιος.

Και οι έξι εργάτες περιέγραψαν τις ίδιες «τιμωρητικές» εργάσιμες ημέρες – ξυπνούσαν στις 6 το πρωί και αναγκάζονταν να κατασκευάζουν πολυώροφα διαμερίσματα μέχρι τις 2 το επόμενο πρωί, με μόνο δύο ημέρες άδεια το χρόνο.

