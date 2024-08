Ρωσία: Έντρομοι πολίτες εγκαταλείπουν το Κουρσκ, όπου συνεχίζεται η επιδρομή της Ουκρανίας

Διαψεύδοντας τους χθεσινούς ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι η ουκρανική εισβολή στο Κουρσκ ανασχέθηκε, οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν σήμερα το πρωί την επίθεσή τους, εξαπολύοντας ένα καταστροφικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας στρατευμάτων της Μόσχας, το οποίο φοβούνται ότι σκότωσε εκατοντάδες στρατιώτες. Ταυτοχρόνως εκατοντάδες Ρώσοι πολίτες εγκαταλείπουν ομαδικά με τα αυτοκίνητά τους το Κουρσκ, το οποίο πλέον είναι εμπόλεμη ζώνη.

Η ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να είναι η σημαντικότερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Οι δυνάμεις του Κιέβου πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πυραυλική επίθεση εναντίον φάλαγγας ρωσικών στρατευμάτων που διέσχιζε την περιοχή Ρίλσκι, στο Κουρσκ. Οι ισχυρές εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές και εκτόξευσαν συντρίμμια σε κοντινό αυτοκινητόδρομο. Οι ρωσικές μονάδες λέγεται ότι είχαν εκατοντάδες απώλειες από το χτύπημα, καθώς οι μακάβριες εικόνες που τράβηξαν σοκαρισμένοι περαστικοί έδειχναν καμένα και διαλυμένα στρατιωτικά οχήματα να έχουν εγκαταλειφθεί.

Η εν λόγω επιδρομή ακολούθησε άλλη επίθεση, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που έκαναν πλήγματα ακριβείας, προκαλώντας αλλεπάλληλες εκρήξεις στο αεροδρόμιο του Λίπετσκ. Η εκεί επίθεση δημιούργησε κόλαση πυρός και προκάλεσε την εκκένωση της περιοχής από εκατοντάδες πολίτες.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επιχείρηση, αλλά ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα ότι η Ρωσία πρέπει να “νιώσει” τις συνέπειες της εισβολής της.

‘Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στη γη μας και πρέπει να νιώσει τι έκανε’, είπε ο Ζελένσκι, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στην επίθεση.

Οι συνέπειες του πυραυλικού πλήγματος κατά των ρωσικών στρατευμάτων στο Ριλσκ, περίπου 40 χιλιόμετρα μέσα στο ρωσικό έδαφος, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως. Ωστόσο περισσότερα από δώδεκα τεθωρακισμένα οχήματα και φορτηγά λέγεται ότι μετέφεραν εκατοντάδες στρατιώτες όταν τα χτύπησαν οι ουκρανικοί πύραυλοι.

Το σφοδρό χτύπημα προκάλεσε την οργή των φιλοπόλεμων κύκλων στην Ρωσία, που υποστήριξαν ότι η ουκρανική δράση έδειξε την απόλυτη ανικανότητα των ρωσικών στρατιωτικών διοικήσεων, οι οποίες δεν μπόρεσαν ούτε να προβλέψουν ούτε να αποτρέψουν την επίθεση.

Πρόκειται προφανώς για ακόμα μία ταπείνωση του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς πλάνα δείχνουν ουκρανική στρατιωτική φάλαγγα αρμάτων μάχης και στρατιωτών να εισέρχεται στη Ρωσία, μια ημέρα μετά την αποκάλυψη της αντίδρασής του, όταν διέρρευσαν οι εικόνες από την στιγμή που ενημερωνόταν για την είδηση της εισβολής των Ουκρανών.

Το αξιόπιστο σε θέματα πολέμου μπλογκ Military Informer, με 607.000 οπαδούς, έγραψε: «Για να χτυπηθεί μια φάλαγγα με πυραύλους που στοχεύουν σε σημαντική απόσταση και η πορεία τους διορθώνεται με δορυφορική πλοήγηση, είναι απαραίτητο αυτή η φάλαγγα, σαν κοπάδι ηλιθίων προβάτων, να στέκεται στην ύπαιθρο και να μην κινείται καθόλου, μέχρι να τη βρει ένα αναγνωριστικό drone και να μεταδώσει πληροφορίες για την θέση της.

There’s no better ally than an idiot enemy A Russian TV channel presenter literally showed live the exact location of the movement of Russian convoys of equipment and personnel into the Kursk region. Now all we have to do is wait. pic.twitter.com/gpDQ9icMHD — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Και όχι μόνο αυτό, αλλά άφησαν ανθρώπους να κάθονται στις καρότσες των φορτηγών, γεγονός που μετέτρεψε την καταστροφή της αυτοκινητοπομπής σε φυσική σφαγή. Οι διερχόμενοι ντόπιοι έχουν ήδη βιντεοσκοπήσει τα πάντα».

BREAKING: Nearly 100 Russian soldiers killed. The Ukrainian Army has obliterated a Russian military column of 12 trucks bringing infantry reinforcements to the Russian Kursk region in an attempt to stop the Ukrainian invasion. They were ambushed in the Rylsky district. pic.twitter.com/DAlLq6w18g — Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2024

‘Όλα αυτά είναι συνέπεια όχι μόνο της αδιαπέραστης βλακείας ενός συγκεκριμένου [διοικητή], ο οποίος οργάνωσε την κίνηση της φάλαγγας κοντά στα σύνορα για τρίτο χρόνο και στη συνέχεια την παραμονή της, αλλά και της γενικότερης κατάστασης της χαοτικής έλξης των εφεδρειών στην περιοχή του ρήγματος, για την οποία δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι’.

HIMARS

Everything indicates that cluster missiles were the reason for the Russian defeat pic.twitter.com/sKi62l9d4W — TOGA (@TOGAjano21) August 9, 2024

Ξεχωριστά, η Ουκρανία έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια μεγάλη ρωσική αποθήκη βομβών και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Λίπετσκ. Η πόλη Λίπετσκ απέχει περίπου 400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Τα τιμωρητικά πλήγματα προκάλεσαν την έκρηξη των ρωσικών αποθηκών πυρομαχικών, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο και να αναγκαστούν οι αρχές να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους από τις κοντινές πόλεις.

‘Ολόκληρο το αεροδρόμιο καίγεται, κοιτάξτε – τι στο **** συμβαίνει’, ακούγεται ένας παρατηρητής να δηλώνει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ιγκόρ Αρταμόνοφ επιβεβαίωσε στο Telegram γύρω στις 3:00 π.μ. (0000 GMT) ότι το Λίπετσκ είχε “υποστεί μαζική επίθεση από UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος)”, προσθέτοντας αργότερα ότι μια τοπική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας υπέστη ζημιές.

Σε ένα επόμενο μήνυμα, ο Αρταμόνοφ προέτρεψε τους κατοίκους να αγνοήσουν τις εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εγκαταλείψουν το Λίπετσκ – λέγοντας ότι “διαδίδονται από τον εχθρό για να σπείρουν τον πανικό”. Άλλαξε γνώμη όμως αργότερα γράφοντας: «Για να εξαλειφθούν οι συνέπειες της πυροδότησης εκρηκτικών αντικειμένων, επιβάλλεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημοτική περιφέρεια του Λίπετσκ’. Έκανε την ανάρτηση γύρω στις 4:00 π.μ., απαριθμώντας εντολές εκκένωσης για τέσσερις οικισμούς στα περίχωρα της πόλης Λίπετσκ. ‘Προετοιμάζονται σημεία προσωρινής διαμονής και μεταφοράς’.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 75 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 26 στην περιοχή του Μπέλγκοροντ που συνορεύει με την Ουκρανία, 19 πάνω από το Λίπετσκ, επτά πάνω από το Κουρσκ και 13 πάνω από την προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και τη γύρω Μαύρη Θάλασσα. Επτά ναυτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με προορισμό την Κριμαία καταστράφηκαν επίσης, πρόσθεσε.

Όμως το ανεξάρτητο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη από την Τρίτη που άρχισε η επιδρομή των Ουκρανών στο Κουρσκ.

‘Πλάνα με γεωγραφικό εντοπισμό και ρωσικοί ισχυρισμοί δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν την ταχεία προέλαση περαιτέρω στην περιφέρεια Κουρσκ στις 8 Αυγούστου και οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να είναι παρούσες σε περιοχές που απέχουν έως και 35 χιλιόμετρα από τα διεθνή σύνορα με την περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία’, ανέφερε το ινστιτούτο στην καθημερινή αξιολόγηση της εκστρατείας.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις “σίγουρα δεν ελέγχουν” όλο αυτό το έδαφος.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι

Ο Ζελένσκι δεν έχει σχολιάσει λεπτομερώς την εισβολή στο Κουρσκ, αλλά δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η Ρωσία πρέπει να νιώσει τις συνέπειες των μαχών. ‘Όσο περισσότερη πίεση ασκείται στη Ρωσία, τόσο πιο κοντά θα είναι η ειρήνη’, είπε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες ότι τα στρατεύματά της “συνεχίζουν να καταστρέφουν” ένοπλες ουκρανικές μονάδες και με αεροπορικές επιδρομές, πυρά ρουκετών και πυροβολικού για να προσπαθήσουν να τις απωθήσουν. Είπε ότι είχε σπεύσει να στείλει εφεδρείες και “ματαιώνει τις προσπάθειες διάσπασης” βαθύτερα στο Κουρσκ.

Russian reinforcements staging in Kursk region.

Ukrainians are quickly moving forward and then setting up infantry & drone ambushes on any Russian reinforcements.

One Russian witness said “They just rose out of the corn fields.” pic.twitter.com/6DdfEq7OcB — Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024

Αλλά ο δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Αλεξάντρ Σλαντκόφ δήλωσε ότι η Ουκρανία είχε “μερικό ή πλήρη έλεγχο 11 οικισμών στην περιοχή Sudzhansky”.

Υπήρξε απροκάλυπτη οργή από τους κατοίκους της περιοχής γύρω από τη συνοριακή πόλη Σούντζα, ορισμένοι από τους οποίους έκαναν έκκληση σε βίντεο προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτιθέμενοι οργισμένα στον αρχηγό του στρατιωτικού επιτελείου του Βαλέρι Γερασίμοφ επειδή “είπε ψέματα” υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική προέλαση είχε ανακοπεί.

‘Ξένα στρατεύματα με εξοπλισμό του ΝΑΤΟ μπήκαν στη γη μας’, διαμαρτυρήθηκαν, αναστατωμένοι που αντιμετωπίζουν την ίδια ξένη κατοχή που ο Πούτιν έχει επιβάλει σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας. ‘Μέσα σε λίγες ώρες η πόλη μας μετατράπηκε σε ερείπια. Χάσαμε τη γη μας, τα σπίτια μας. Φύγαμε κάτω από τους βομβαρδισμούς’.

‘Θέλουμε να απευθυνθούμε σε εσάς. Θέλουμε να ζητήσουμε βοήθεια”, δήλωσε η εκπρόσωπός τους. «Είμαστε μόνοι. Τα παιδιά μας φοβούνται να κοιμηθούν τη νύχτα… Πρόσφατα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου [στρατηγός Valery Gerasimov] σας είπε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό το ψέμα επιτρέπει στους πολίτες να πεθαίνουν.΄

“Σήμερα διεξάγονται τεράστιες και σφοδρές μάχες στην περιοχή Sudzha, Gornev. Δεν έχουμε εκκενώσει την περιοχή Sudzha. Βοηθήστε μας!”

A russian woman desperately crying: “Putin, help us, please. Where is our government?” I want to make three comments: First, I feel no sympathy toward her. They were rejoicing when russian soldiers attacked Ukrainian cities, raped women, and killed children. 1/n pic.twitter.com/KKM3OC2Umu — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) August 8, 2024

Russians in Sudzha are perplexed after Putin’s betrayal.

They accepted Putin’s deal that guaranteed them a modicum of stability so long as they supported Putin’s war.

Now they are homeless with their livelihoods destroyed. pic.twitter.com/3jR2jNdCEK — Igor Sushko (@igorsushko) August 8, 2024

Ο Πούτιν αποκάλεσε την εισβολή “μεγάλης κλίμακας πρόκληση” από το Κίεβο. Εν τω μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ εξέφρασε την υποστήριξή του προς το Κίεβο χωρίς να σχολιάσει άμεσα την επιχείρηση.