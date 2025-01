Ρωσία: Δύο νεκροί από φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο Ντονέτσκ – Βίντεο από την στιγμή της έκρηξης

Ο ουκρανικός στρατός επιτέθηκε σε ένα σούπερ μάρκετ στην πόλη Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή στην ανατολική Ουκρανία, με συνέπεια να σκοτωθούν δύο άτομα, ανέφερε σήμερα το ρωσικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Δεν υπήρξε άμεσος σχολιασμός από την Ουκρανία και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Φωτογραφίες, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα, αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν ένα καμένο αυτοκίνητο μπροστά από ένα κατεστραμμένο διώροφο κυκλικό κτίριο και γύρω από αυτό συντρίμμια.

Οπτικό υλικό που έχει ληφθεί από κάμερα τοποθετημένη στο ταμπλό οχήματος, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο ανήρτησε ο οδηγός του, φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή που επλήγη το σούπερ μάρκετ και δείχνει μια μεγάλη έκρηξη και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

⚡️ In occupied Donetsk, an arrival at the local supermarket “MOLOKO” – media.

Eyewitnesses report at least two casualties. pic.twitter.com/mVmmr0KFj9

— ★V141NG★🏴‍☠️ 𝕏 (@inexorable_swe) January 10, 2025