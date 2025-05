Ρωσία: «Απόβαση» Πούτιν στο Κουρσκ μετά την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων

Για πρώτη φορά μετά την επανέναρξη των ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων και την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ρωσικό έδαφος, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την περιφέρεια Κουρσκ, στα δυτικά της χώρας.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του την Τρίτη, ο Πούτιν συναντήθηκε με εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής και επισκέφθηκε τον πυρηνικό σταθμό Kursk-II.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από τις συναντήσεις του Πούτιν με εθελοντές και τοπικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο υπηρεσιακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Κινστέιν.



Τον Ρώσο πρόεδρο συνόδευε ο Σεργκέι Κιριγιένκο, πρώτος αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης του Κρεμλίνου.

Putin Visits Kursk Region

During the visit, Putin toured a nuclear power plant under construction and held a meeting with local officials in Kurchatov.

Putin also stated that Ukraine is still attempting to advance toward the Russian border. pic.twitter.com/XMqPuJXauR

