Ρωσία: 6 νεκροί και 20 τραυματίες από την επίθεση στο σχολείο- Αυτοκτόνησε ο δράστης

Ένοπλος σκότωσε έξι ανθρώπους σε σχολείο στη πόλη Ιζέβσκ, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Το τμήμα του υπουργείου Εσωτερικών της Ουντμούρθια είπε ότι ο ένοπλος αυτοκτόνησε και ότι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλέστηκε τον κυβερνήτη Alexander Brechalov της περιοχής Udmurtia, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Ιζέβσκ, ότι ένας άγνωστος άνδρας μπήκε στο σχολείο και σκότωσε έναν φύλακα. Είπε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ των μαθητών του σχολείου.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg

— NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2022