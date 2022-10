Ρίσι Σούνακ: Θα διορθώσω τα λάθη της Λιζ Τρας – Τι ανέφερε στην πρώτη ομιλία του

Ο Ρίσι Σούνακ είναι και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, καθώς πήρε εντολή από τον Βασιλιά Κάρολο να σχηματίσει κυβέρνηση. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ντάουνινγκ όπου έδωσε την πρώτη του ομιλία.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ δήλωσε σήμερα πως θα προσπαθήσει να διορθώσει το χάος που άφησε η προκάτοχός του Λιζ Τρας, να αποκαταστήσει την πίστη στην πολιτική και να αντιμετωπίσει μια «βαθιά οικονομική κρίση», όμως προειδοποίησε τη χώρα ότι θα υπάρξουν δύσκολες αποφάσεις.

Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στην επίσημη κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Σούνακ απέτισε φόρο τιμής στην Λιζ Τρας, το οικονομικό πρόγραμμα της οποίας προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, λέγοντας πως τα λάθη «δεν έγιναν από κακία ή από κακές προθέσεις».

Στόχευσε επίσης έναν άλλον προκάτοχο, τον Μπόρις Τζόνσον λέγοντας πως η εντολή που έλαβαν οι Συντηρητικοί στις εκλογές του 2019 που κέρδισε ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι ιδιοκτησία ενός ατόμου και πως ο ίδιος θα καθοδηγείται από τις υποσχέσεις του.

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην προκάτοχό μου Λιζ Τρας… Έγιναν ορισμένα λάθη. Όχι από κακία ή από κακές προθέσεις. Εντελώς το αντίθετο στην πραγματικότητα. Λάθη ωστόσο», είπε.

«Και εξελέγην ως ηγέτης του κόμματός μου και πρωθυπουργός σας, εν μέρει για να τα διορθώσω. Και η εργασία αυτή αρχίζει αμέσως. Θα θέσω την οικονομική σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο κέντρο αυτής της κυβερνητικής ατζέντας. Αυτό σημαίνει πως θα έρθουν δύσκολες αποφάσεις».

Απευθυνόμενος σε ένα κοινό που βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια και στα τρόφιμα, ο Σούνακ, ένας από τους πιο πλούσιους βουλευτές στο κοινοβούλιο, είπε πως κατανοεί πλήρως πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για πολλούς.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως δεν φοβάμαι. Γνωρίζω το υψηλό αξίωμα που έχω αποδεχθεί και ελπίζω πως θα ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του», είπε.

«Άρα στέκομαι ενώπιόν σας έτοιμος να οδηγήσω τη χώρα μας στο μέλλον. Να θέσω τις ανάγκες σας πάνω από την πολιτική, να απλώσω τα χέρια και να οικοδομήσω μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί τις καλύτερες παραδόσεις του κόμματός μου. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε απίθανα πράγματα», τόνισε στην ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα τα συγχαρητήριά του στον πρώην υπουργό του επί των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ για την ανάληψη εκ μέρους του της πρωθυπουργίας αυτή την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, ημέρα.

«Συγχαρητήρια στον @RishiSunak αυτή την ιστορική ημέρα, είναι η στιγμή για κάθε Συντηρητικό να προσφέρει την πλήρη και εγκάρδια υποστήριξή του στο νέο πρωθυπουργό μας», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022