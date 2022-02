Riky Rick: Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ράπερ – Η τελευταία αινιγματική ανάρτηση

Σοκ από τον θάνατο του ράπερ Riky Rick, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 34 ετών. Ο Νοτιοαφρικανός ράπερ είχε κάνει μία αινιγματική ανάρτηση στο twitter, που έμελλε να είναι η τελευταία του, στην οποία έγραφε, “θα επιστρέψω πιο δυνατός”.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη που το πραγματικό του όνομα ήταν Rikhado Muziwendlovu Makhado, επιβεβαίωσε τη δυσάρεστη είδηση. Η αιτία θανάτου δεν έχει αποκαλυφθεί αν και υπάρχουν αναφορές για αυτοκτονία. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιους με την σύζυγό του.

Στην ανακοίνωση της οικογένειάς του αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Γιος, σύζυγος, πατέρας, αδελφός και θείος, ο Riky ‘Ricky’ Makhado δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το ξημέρωμα της 23ης Φεβρουαρίου στο Γιοχάνεσμπουργκ” όπως και “η αγάπη για την οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητα είναι γνωστή. Ο Riky ανέπτυξε από μικρός μουσικό ταλέντο και θα τον θυμόμαστε για πάντα”

Στις 3.20 το πρωί και ώρες πριν ανακοινωθεί ο θάνατός του είχε γράψει στο twitter: “Θα επιστρέψω πιο δυνατός άνδρας. Αυτή η γη είναι ακόμα το σπίτι μου”.

I’ll return a stronger man. This land is still my home.

