Eminem: Τα φρύδια του ράπερ έκλεψαν την παράσταση στο Super Bowl

Ο Eminem ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που έλαμψαν στη σκηνή του Super Bowl στη διάρκεια του ημιχρόνου. Ωστόσο, δεν ήταν η σκηνική του παρουσία που έκλεψε τις εντυπώσεις όταν ερμήνευσε την επιτυχία του 2002 “Lose Yourself”, αλλά τα περίεργα, μαύρα φρύδια του.

Οι χρήστες στα social media δεν έχασαν χρόνο και σχολίασαν αμέσως τη νέα εμφάνιση του 49χρονου ράπερ, εκφράζοντας τη σύγχυσή τους για τα έντονα, τοξωτά και σκουρόχρωμα φρύδια του Eminem.

“Έβαλε ψεύτικα φρύδια” έγραψε ένας χρήστης με άλλον να προσθέτει: “Ποιος άφησε τον Eminem να βγει έξω με τέτοια φρύδια!”. ‘Άλλος χαρακτήρισε “αστεία” τα φρύδια του ράπερ και άλλος ρώτησε αν τα σχεδίασε με μολύβι.

Who let Eminem out with those eyebrows though….#superBowlhalftime — green_eyed_lass (@sarahbryant414) February 14, 2022

Did Eminem draw his eyebrows on with a sharpie? — Michael Ventura (@michael7ventura) February 14, 2022

Επίσης, χρήστης σχολίασε πως δεν κατάφεραν να απολαύσουν τις εμφανίσεις των άλλων σταρ, όπως οι Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent και Kendrick Lamar, καθώς είχαν “κολλήσει” με τα έντονα φρύδια του Eminem.

“Ωραίο το σόου στο ημίχρονο. Αλλά ειλικρινά με αποσυντόνισαν τα φρύδια του Eminem” τόνισε ένας χρήστης ενώ άλλος σημείωσε ότι τα φρύδια του μοιάζουν με φτερά και ένας τρίτος: “Ο Eminem έχει χοντρά φρύδια, ζηλεύω”. Βέβαια, υπήρξαν κι εκείνοι που επεσήμαναν ότι τα μούσια του ήταν το ίδιο σκουρόχρωμα με τα φρύδια του. Ο σταρ έγινε γνωστός στο τέλος της δεκαετίας του ’90 για τα κατάξανθα μαλλιά και το καλοξυρισμένο πρόσωπό του.

Who drew on Eminem’s beard and eyebrows? And how y’all gonna let him go out looking like that — ashlyn jane (@AshlynJane__) February 14, 2022

Eminem’s eyebrows are hella funny — Nick (@HeyNickE) February 14, 2022

Idk who does Eminem’s eyebrows but I need an appointment!” a person wrote.

Added another, “eminem has thick eyebrows (I AM JEALOUS).”

Πάντως, να σημειωθεί ότι τα φρύδια αυτά τα είχε… λανσάρει και νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν πήγε ο ίδιος να σερβίρει σε έναν μικρό αριθμό πελατών, στο νέο του εστιατόριο, που στην ουσία είναι take away διότι έχει λίγα τραπέζια και που ονόμασε “Mom’s Spaghetti”.