Ο Eminem σε ρόλο… σερβιτόρου – ΦΩΤΟ

Ο γνωστός και ιδιαιτέρως πετυχημένος ράπερ Eminem έκανε την έκπληξη.

Πήγε ο ίδιος να σερβίρει σε έναν μικρό αριθμό πελατών, στο νέο του εστιατόριο, που στην ουσία είναι take away διότι έχει λίγα τραπέζια και που ονόμασε “Mom’s Spaghetti”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το όνομα του μαγαζιού ο Eminem το πήρε από τον στίχο του τραγουδιού του “Lose Yourself”, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σάουντρακ της ταινίας “8 Mile”, που είχε κυκλοφορήσει το 2002… “His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti”.

Πριν ανοίξει το μαγαζί του στο Ντιτρόϊτ είχε σχηματιστεί μεγάλη ουρά από φανς, που ήλπιζαν να δουν τον ράπερ από κοντά.

Και πράγματι, εκείνος σέρβιρε τους δέκα πρώτους που στέκονταν στην ουρά και έβγαλε και σέλφι μαζί τους. Περιττό είναι να πούμε ότι αυτοί οι πρώτοι στην ουρά είχαν κατασκηνώσει από νωρίς το πρωί έξω από το “Mom’s Spaghetti” στην Woodward Avenue.