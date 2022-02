Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ουκρανία – Διπλωματικός πυρετός για την εκτόνωση της κρίσης

Τη στιγμή που πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ουκρανία και η ένταση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση βρίσκεται στο αποκορύφωμα, συνεχίζονται οι τηλεφωνικές συνομιλίες και οι επαφές προκειμένου να υπάρξει συμβιβασμός στην κρίση.

Η Ρωσία διαμηνύει πως υφίσταται μια «πιθανότητα» να επιλυθεί διά της διπλωματικής οδού η ουκρανική κρίση. «Οφείλω να πω ότι υπάρχει πάντα μια πιθανότητα» να «επιλυθούν τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, στη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμεταδόθηκε από την τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε πως οι ευκαιρίες για διάλογο «δεν έχουν εξαντληθεί».

Ο Λαβρόφ είπε ακόμη στον Πούτιν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση των στρατιωτικών κινδύνων, αλλά πρόσθεσε πως οι απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν ήταν ικανοποιητικές.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, παράλληλα, πως δεν θεωρεί ότι σχόλια του απεσταλμένου του Κιέβου στο Λονδίνο σηματοδοτούν επίσημη αλλαγή στη θέση της Ουκρανίας ότι θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά δήλωσε πως θα βοηθούσε σημαντικά στον καθησυχασμό των ανησυχιών της Ρωσίας για την ασφάλειά της, αν το Κίεβο απαρνιόταν την πρόθεσή του να γίνει μέλος της συμμαχίας. Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Βρετανία αποσαφήνισε σήμερα προηγούμενα σχόλιά του για το ενδεχόμενο η χώρα του να παραιτηθεί από την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, λέγοντας πως η πρώην σοβιετική δημοκρατία δεν θα επανεξετάσει την απόπειρά της να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία.

Εξάλλου, ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ανοίξει πυρ εναντίον ξένων πλοίων και υποβρυχίων, εφόσον εισέλθουν παρανόμως στα χωρικά της ύδατα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ληφθεί μόνο στο «ανώτατο επίπεδο», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Το Σάββατο οι ΗΠΑ αρνήθηκαν ότι διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ρωσικά χωρικά ύδατα, αφού η Μόσχα ανακοίνωσε πως σκάφος του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού καταδίωξε αμερικανικό υποβρύχιο σε ρωσικά χωρικά ύδατα στον Ειρηνικό.

Η ανάγκη συντονισμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερης προετοιμασίας σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης, υπογραμμίστηκε στην τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με θέμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ακόμη η ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και η εξάντληση όλων των διπλωματικών μέσων και των διαύλων επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Οι ηγέτες επανέλαβαν ότι μία επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας θα επέφερε σοβαρές συνέπειες με μεγάλο κόστος και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή.

Συμμετείχαν επίσης, οι πρωθυπουργοί της Φινλανδίας Μαρίν Σάννα, της Πολωνίας Ματέους Μοραγουέσκι, της Ολλανδίας Μαρκ Ρούττε, της Σλοβακίας Έντουαρν Χέγκερ και της Σλοβενίας Γιάνες Γιάνσα.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Σαρλ Μισέλ αναφέρει: «Συνάντηση συντονισμού σήμερα το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Μαρίν Σάννα, τον Ματέους Μαραγουέσκι, τον Μαρκ Ρούττε, τον Έντουαρντ Χέγκερ και τον Γιάνες Γιάνσα σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν και τη στρατιωτική συσσώρευση. Ενότητα, αλληλεγγύη και σταθερότητα της ΕΕ».

