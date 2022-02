Ουκρανία: “Γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση στη Μόσχα υπόσχεται εκ νέου ο Μπάιντεν στον Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη “διπλωματία” και την “αποτροπή” έναντι της Ρωσίας, κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία σήμερα που διήρκησε 50 λεπτά, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

“Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία της συνέχισης της διπλωματίας και της αποτροπής σε απάντηση στη ρωσική στρατιωτική ενίσχυση στα σύνορα της Ουκρανίας”, σύμφωνα με την αναφορά της αμερικανικής κυβέρνησης. Κατά τη συνομιλία αυτή, ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε εκ νέου “γρήγορη και αποφασιστική” απάντηση των ΗΠΑ, σε συντονισμό με τους συμμάχους τους, σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

.@POTUS spoke with President Zelenskyy today to make clear the U.S. would respond swiftly and decisively to any further Russian aggression against Ukraine. The leaders agreed on the need to continue pursuing diplomacy and deterrence in response to Russia’s military build-up.

— The White House (@WhiteHouse) February 13, 2022