Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Κάλεσε την Ρωσία να επιστρέψει την Κριμαία στην Ουκρανία

Στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας σε επιστροφή της περιοχής Κριμαίας, την οποία κατέχει η Ρωσία από το 2014.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος, σε μήνυμα που απηύθυνε στη Σύνοδο των Ηγετών της Κριμαϊκής Πλατφόρμας, υπογράμμισε ότι η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία είναι απαίτηση του διεθνούς δικαίου.

«Η υποστήριξή μας στην εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας είναι ακλόνητη. Η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία αποτελεί απαίτηση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη στάση της Τουρκίας κατά της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Αναφέρθηκε επίσης στον πόνο που έχουν υποστεί οι Τάταροι της Κριμαίας, των οποίων η ταλαιπωρία συνεχίζεται για οκτώ δεκαετίες.

Turkish President Erdogan in video message to 4th Crimea Platform:

– Our support for Ukraine’s territorial integrity is unwavering & Crimea’s return to Ukraine is mandated by intl law

– Our sincere wish is that war ends with just & lasting peace, based on Ukraine’s territorial… pic.twitter.com/D7nwZ2Iooc

— TRT World (@trtworld) September 11, 2024