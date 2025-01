Ρεκόρ Γκίνες: Έζησε 120 ημέρες κάτω από τη θάλασσα και έγραψε ιστορία – «Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια και λυπάμαι που τελείωσε»

Ο Ρούντιγκερ Κοχ, Γερμανός μηχανικός αεροδιαστημικής, γιόρτασε την επίτευξη ενός ρεκόρ Γκίνες, παραμένοντας για 120 ημέρες κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς αποσυμπίεση, σε μια υποβρύχια κάψουλα στα ανοιχτά των ακτών του Παναμά.

Ο 59χρονος Κοχ βγήκε από το υποθαλάσσιο σπίτι του, έκτασης 30 τετραγωνικών μέτρων, την Παρασκευή, παρουσία της κριτικού του Guinness World Records, Σουζάνα Ρέγιες.

Η Ρέγιες επιβεβαίωσε ότι ο Κοχ ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο κατείχε ο Αμερικανός Τζόζεφ Ντιτούρι, ο οποίος έζησε για 100 ημέρες σε ένα υποθαλάσσιο κατάλυμα σε λιμνοθάλασσα της Φλόριντα.

«Ήταν μια μεγάλη περιπέτεια και τώρα που τελείωσε υπάρχει σχεδόν ένα αίσθημα λύπης. Απόλαυσα τον χρόνο μου εδώ πολύ», δήλωσε ο Κοχ μετά την έξοδό του από την κάψουλα, η οποία βρισκόταν 11 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

«Είναι υπέροχο όταν τα πράγματα ηρεμούν, σκοτεινιάζει και η θάλασσα λάμπει. Είναι αδύνατο να το περιγράψεις, πρέπει να το ζήσεις ο ίδιος».

Για να γιορτάσει την επιτυχία του, ο Κοχ έκανε πρόποση με ένα ποτήρι σαμπάνια, κάπνισε ένα πούρο και έπειτα βούτηξε στη θάλασσα της Καραϊβικής, όπου μια βάρκα τον μετέφερε στην ξηρά για ένα πάρτι.

Η κάψουλά του διέθετε τις περισσότερες ανέσεις της σύγχρονης ζωής: κρεβάτι, τουαλέτα, τηλεόραση, υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο – ακόμα και ένα στατικό ποδήλατο για άσκηση.

Μόλις 15 λεπτά με βάρκα από τις ακτές του βόρειου Παναμά, η κάψουλα ήταν συνδεδεμένη με ένα άλλο θάλαμο πάνω από τα κύματα, μέσω ενός σωλήνα και μιας σκάλας, τα οποία εξυπηρετούσαν για τη μεταφορά τροφίμων και την επίσκεψη γιατρών. Στην επιφάνεια υπήρχαν ηλιακοί συλλέκτες που παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ υπήρχε και εφεδρική γενήτρια, αν και δεν υπήρχε δυνατότητα για ντους.

