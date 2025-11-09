Πυρά ενόπλου εναντίον συνοριοφυλάκων στο Σικάγο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) ανακοίνωσε ότι άνδρας άνοιξε πυρ στο Σικάγο εναντίον συνοριοφυλάκων που περιπολούσαν για να εντοπίσουν παράτυπους μετανάστες, ενώ σύμφνα με την αστυνομική του Ιλινόι κανένας δεν τραυματίστηκε.

Το DHS ανέφερε ότι ο ύποπτος, που οδηγούσε μαύρο Jeep, διαφεύγει της σύλληψης.

Η αστυνομία στο Σικάγο ανέφερε πως μέλη της έσπευσαν επιτόπου όταν ειδοποιήθηκαν για πυροβολισμούς και επέβαλαν την τάξη στην περιοχή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη συνοικία Λιτλ Βίλατζ, έπειτα από εφόδους ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς είδε να συλλαμβάνεται άνδρας έπειτα από διαπληκτισμό με κατοίκους σε έφοδο.

«Τους τελευταίους δυο μήνες, βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων και της παρακώλυσης εναντίον των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ανέφερε το DHS μέσω X.

Έφοδοι στο Σικάγο και προάστιά του, συμπεριλαμβανομένης μιας σε βρεφονηπιακό σταθμό αυτή την εβδομάδα, πυροδότησαν διαδηλώσεις και βίαιες συλλήψεις.

Πάνω από δέκα μητέρες συνελήφθησαν την Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Μπρόουντβιου, δυτικό προάστιο, επίκεντρο των εκδηλώσεων αγανάκτησης για την «Operation Midway Blitz» («επιχείρηση κεραυνοβόλος πόλεμος στα μεσοδυτικά») της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επιχειρήσεις-σκούπες για τη σύλληψη μεταναστών άρχισαν τον Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο να απελαθούν «επικίνδυνοι εγκληματίες» που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Σύμφωνα με το DHS, έχουν γίνει έκτοτε πάνω από 3.000 συλλήψεις. Όμως στον αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται αμερικανοί πολίτες και άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters

06:08 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

