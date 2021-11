Προβλήματα ξανά στο Facebook και το Instagram

Προβλήματα παρατηρούνται γι’ άλλη μια φορά στη λειτουργία του Facebook. Οι χρήστες αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να κάνουν νέες αναρτήσεις και να στείλουν μηνύματα στο Messenger.

Να σημειωθεί ότι προβλήματα υπάρχουν και στο Instagram και το Whats App.

Oι χρήστες του Twitter βρήκαν ξανά την ευκαιρία να… ξεσαλώσουν και να τρολάρουν το Facebook.

I guess Facebook is down again??? Anybody out there??? #facebookdown ? pic.twitter.com/7Yu6jIRD2W

— Melanie Birner (@birner_melanie) November 19, 2021