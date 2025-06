Το Εθνικό Σύστημα Προειδοποίησης για την Τρομοκρατία (NTAS) της αμερικανικής κυβέρνησης προειδοποίησε για ένα «περιβάλλον υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ», μετά από τα αμερικανικά πλήγματα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

BREAKING: A terrorism advisory bulletin warns of a “heightened threat environment” in the U.S. after the strikes on Iran. https://t.co/8R8V7YUCqp

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) June 22, 2025