Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Πέθανε ξαφνικά από ανακοπή ο πρώην σωματοφύλακάς της – Γιατί τον αποκαλούσε «Ράμπο» και τι είχε αποκαλύψει για το μοιραίο βράδυ στο Παρίσι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Lee Sansum, πρώην σωματοφύλακας της πριγκίπισσας Νταϊάνα και των γιων της, Ουίλιαμ και Χάρι.

Η αιφνίδια απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση στον κόσμο της ασφάλειας της βασιλικής οικογένειας αλλά και στους κύκλους των διασήμων που είχε προστατεύσει στη μακρά και πολυτάραχη καριέρα του.

Η σύζυγός του, Kate, ανακοίνωσε τη Δευτέρα τον θάνατό του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, αποκαλύπτοντας ότι υπέστη καρδιακή προσβολή.

Δίπλα σε μια συλλογή φωτογραφιών του ζευγαριού, έγραψε: «Από τότε που γνωριστήκαμε το 1998, ο Λι Σάνσαμ ήταν η αδελφή ψυχή μου, ο ήρωάς μου και ο πιο υπέροχος άνθρωπος στον κόσμο μου. Είμαι συντετριμμένη που μοιράζομαι πως δεν είναι πια μαζί μας. Είχε μια θανατηφόρα καρδιακή προσβολή το πρωί του Σαββάτου στο σπίτι μας. Η τεράστια παρουσία του θα λείψει σε όλο τον κόσμο όσο και στο σπίτι μας, παρόλο που η ικανότητά του να αγαπά και οι δεξιότητες ζωής που μας μετέδωσε άφησαν μια κληρονομιά που δεν θα χαθεί ποτέ. Θα είναι για πάντα αγαπημένος και θα είναι πάντα μαζί μας. Σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ, “Υπέροχέ μου Λι”».



Ο Sansum, πατέρας έξι παιδιών, είχε υπηρετήσει ως σωματοφύλακας της Νταϊάνα κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Σεν Τροπέ το καλοκαίρι του 1997, όταν διέμενε στη βίλα 30 υπνοδωματίων του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ. Εκεί είχε αναλάβει τη φροντίδα της Πριγκίπισσας και των δύο παιδιών της, του Ουίλιαμ και του Χάρι.

Τη χρονιά εκείνη ήταν μέλος της προσωπικής φρουράς του Αλ Φαγιέντ, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Ritz στο Παρίσι, αλλά και πρώην ιδιοκτήτη του Harrods και της ποδοσφαιρικής ομάδας Φούλαμ.

Princess Diana’s former bodyguard, Lee Sansum, is breaking his silence about her last summer alive. In what were to be the final weeks of her life, Princess Diana was making plans for a new life with her boyfriend Dodi Fayed. pic.twitter.com/3qFrM3AjtM

— Inside Edition (@InsideEdition) August 26, 2022