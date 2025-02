Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Το… αστείο σχόλιο για το ντύσιμο της Κέιτ, πριν μάθει να ντύνεται σαν μέλλουσα βασίλισσα – Αποκαλύψεις για το χιούμορ στη σχέση τους

Η Κέιτ Μίντλετον έχει από καιρό ανακηρυχθεί είδωλο της μόδας για το άψογο γούστο της, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Βρετανούς σχεδιαστές, από τον Alexander McQueen μέχρι την Jenny Packham.

Αλλά πριν η πριγκίπισσα της Ουαλίας, 43 ετών σήμερα, λάβει εκπαίδευση για το στυλ, και για το πώς να ντύνεται σαν ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας, φαίνεται ότι απλώς προσπαθούσε να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη μόδα. Αυτά, σύμφωνα με το νέο βιβλίο από τον εμπειρογνώμονα γύρω από την βασιλική οικογένεια, δημοσιογράφο Τομ Κουίν. Στο βιβλίο αναφέρεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, 42 ετών σήμερα, βρήκε κάποτε ένα από τα ρούχα της συζύγου του “ακατάλληλο” και φέρεται να έκανε μια σκληρή σπόντα.

Σε απόσπασμα του βιβλίου Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants που είδε το FEMAIL, ένας από τους συμβούλους του Ουίλιαμ δήλωσε: “Πριν η Κέιτ συνειδητοποιήσει ότι ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας πρέπει να ντύνεται προσεκτικά, έχοντας λάβει συμβουλές, αγόρασε μια φορά ένα ρούχο που όμως ο Ουίλιαμ θεώρησε ακατάλληλο.

‘Είπε στην Κέιτ ότι έμοιαζε σαν να είχε μόλις περάσει από ένα κατάστημα φιλανθρωπικών ειδών και τα αγόρασε όλα προκειμένου να ντυθεί. ‘Όλοι το βρήκαν αυτό πολύ αστείο, συμπεριλαμβανομένης, προς τιμήν της, της Κέιτ’.

Ο βασιλιάς Tum Tum

Αλλά ο Κουίν, ο συγγραφέας του βιβλίου, έχει πει επίσης ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι κάτι παραπάνω από ικανή να παίρνει εκδίκηση. Η Κέιτ απολαμβάνει να τον πειράζει για την οικογένειά του’, αναφέρει ένα άλλο απόσπασμα στο νέο βιβλίο. ‘Επιμένει ότι, καθώς μεγαλώνει, ο Ουίλιαμ μοιάζει όλο και περισσότερο με τον προ-προ-προ-προ-παππού του Εδουάρδο VII’ – του οποίου η μέση έφτασε 48 ίντσες (1,22 μ.) λίγο πριν από τη στέψη του.

Γεννημένος το 1841, ο Εδουάρδος ήταν το δεύτερο παιδί και μεγαλύτερος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας και του πρίγκιπα Αλβέρτου. Διαδέχθηκε στο θρόνο, το 1901, μετά το θάνατό της, την Βικτωρία και θεωρήθηκε “εξαιρετικά δημοφιλής και ευχάριστος ηγεμόνας”, σύμφωνα με την Britannica.

Αλλά κάπνιζε πολύ και έτρωγε πολύ και επιπόλαια, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πρώην βασιλιάς να είναι ανθυγιεινός, φαλακρός και υπέρβαρος, κερδίζοντας το παρατσούκλι “Tum Tum” – και αυτό είναι κάτι που η Κέιτ με ευχαρίστηση αναφέρει. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγεται επίσης ότι διασκεδάζει “πειράζοντας” τον πρίγκιπα Ουίλιαμ “για το γεγονός ότι η μητριά του Καμίλα κατάγεται από την αγαπημένη ερωμένη του Εδουάρδου VII”.

Το χιούμορ

Η έντονη αίσθηση του χιούμορ φαίνεται να είναι κεντρικό στοιχείο στη σχέση του Ουίλιαμ και της Κέιτ – αφού έχουν εντοπιστεί να μοιράζονται μαζί ένα αστείο αμέτρητες φορές όλα αυτά τα χρόνια.

Πράγματι, όταν το ζευγάρι αποκάλυψε τον αρραβώνα του στον κόσμο στις 16 Νοεμβρίου 2010, ο Γουίλιαμ δεν μπορούσε παρά να πειράξει γλυκά τη μέλλουσα σύζυγό του. Αφού ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Tom Bradby αν ήταν αλήθεια ότι η Kate είχε αφίσες του Ουίλιαμ στον τοίχο της, ο πρίγκιπας είπε: “Δεν ήταν μόνο μία, ήταν περίπου 10, 20 [αφίσες]”.

Τότε η Κέιτ απάντησε: “Αφού του αρέσει. Όχι, είχα τον τύπο της Levi’s στον τοίχο του υπνοδωματίου μου, όχι φωτογραφία του Ουίλιαμ. Συγγνώμη”. Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας χάρηκαν που είδαν την αίσθηση του χιούμορ του ζευγαριού να διατηρείται όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά την επίσκεψή του σε μια στρατιωτική βάση στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2018, ο William εντόπισε μερικούς φωτεινούς κίτρινους καναπέδες στην αίθουσα χαλαρωτικού βίντεο και πείραξε τους στρατιωτικούς λέγοντας: “Κρατήστε την πίτσα μακριά από τους καναπέδες!”. Η πνευματώδης σύζυγός του ανταπάντησε: “Είσαι εφιάλτης με αυτό!”.

Κατά τη διάρκεια άλλου ταξιδιού, στη Σκωτία, το 2021, η Κέιτ προσπάθησε να κάνει τον DJ στο Σκωτσέζικο Κέντρο Μείωσης της Βίας στο East Lothian. Ο Ουίλιαμ αστειεύτηκε ότι ο ήχος της “πονάει τα αυτιά μου” και ακούγεται σαν γάτα. Μπορεί να πιάσει τόπο σε περίπου 100 χρόνια», είπε.

Τον Οκτώβριο του 2023, όταν η παρουσιάστρια του BBC Radio One, Vick Hope, ρώτησε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας ποια emoji χρησιμοποιούν πιο συχνά, ο Ουίλιαμ είπε: “Είναι αυτό ένα καθαρό πράγμα; Είναι οικογενειακό; Η Κέιτ τότε αστειεύτηκε: “Εξαρτάται από το ποια ομάδα είναι. Αν είναι η οικογενειακή ομάδα WhatsApp”.

Ο Ουίλιαμ συνέχισε: “Μου είπαν να μην διαλέξω τη μελιτζάνα, οπότε πρέπει να διαλέξω κάτι άλλο”. Και πρόσθεσε: “Θα ήταν η μελιτζάνα, αλλά λέω τώρα, επειδή πρέπει να είμαι λίγο μεγάλος, ότι είναι αυτή με τα μάτια [που] ανεβοκατεβαίνουν και το στόμα”.

Αποκαλύπτοντας τα emojis της επιλογής της, η Κέιτ είπε: “Πρέπει να είναι η καρδιά, με το emoji που κλαίει, το είδος του υστερικού γέλιου όταν τα πράγματα πάνε στραβά”.

Οι οικοδεσπότες της εκπομπής Jordan North και Vick Hope εμφανίστηκαν σοκαρισμένοι και ενθουσιασμένοι με την απάντηση του William. O Τζόρνταν είπε: “Είπε το emoji της μελιτζάνας, αυτό είναι υπέροχο”. Εν τω μεταξύ, η Vick φέρεται να είπε: “Ξέρει. Έχει βρώμικο μυαλό”.