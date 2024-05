Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η στιγμή που πανηγυρίζει το γκολ της Άστον Βίλα κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα, πρίγκιπας Ουίλιαμ, βρίσκεται στις εξέδρες του Βίλα Παρκ και παρακολουθεί τον πρώτο ημιτελικό του Conference League ανάμεσα στους «χωριάτες» και τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, η κάμερα τον απαθανάτισε να είναι αρκετά εκδηλωτικός σε διάφορα διαστήματα της αναμέτρησης, όπως όταν πανηγύρισε για το γκολ της ομάδας του έναντι του Ολυμπιακού.

Aston Villa fans seeing Ollie Watkins pull one back against Olympiacos 👊#UECL

📺 @tntsports & @discoveryplusUK

— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 2, 2024