Πώς το ρίσκο που πήρε το Κιέβο στο Κουρσκ πλήττει το γόητρο της Μόσχας – Τι δείχνει η επιδρομή των ουκρανικών δυνάμεων στο εσωτερικό της Ρωσίας

Το ψυχρό, γεμάτο απόγνωση βλέμμα του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στον διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στρατηγό Γκερασίμοφ, όταν αυτός τον ενημέρωνε για την επιδρομή της Ουκρανίας στο Κουρσκ, δεν έδειχνε μόνο την δυσαρέσκεια του αρχηγού του Κρεμλίνου. Έδειχνε ότι ο Ρώσος ηγέτης είχε συνειδητοποιήσει την δύσκολη θέση στην οποία περιήλθε η Ρωσία διεθνώς, σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και την λαϊκή δυσαρέσκεια που θα έφερνε στην επιφάνεια το αίσθημα εσωτερικής ανασφάλειας που προκάλεσαν στους πολίτες οι εικόνες των ουκρανικών τεθωρακισμένων στους ρωσικούς δρόμους.

Η κατάσταση δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο με τις εικόνες Ρώσων στρατιωτών να παραδίδονται στους επιδρομείς. Τότε εκατοντάδες Ρώσοι πολίτες στην πόλη Sudzha και γύρω από αυτήν άρχισαν να εγκαταλείπουν τις εστίες τους με ότι μπορούσαν να περισώσουν. Η ταπείνωση είναι μεγάλη για το Κρεμλίνο και μεγαλώνει τόσο περισσότερο, όσο οι ουκρανικές μπότες πατούν ρωσικό έδαφος και κατεβάζουν ρωσικές σημαίες.

Για ακόμα μια φορά οι Ουκρανοί έκαναν κάτι απρόβλεπτο: Ενώ έχαναν εδάφη στο Ντονέτσκ, έστειλαν μια εμπειροπόλεμη δύναμη στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, με προφανείς στόχους να φέρει σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο και να αναγκάσει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να αναδιατάξει πόρους. Ήταν γκαμπί.

Ο George Barros του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου με έδρα την Ουάσιγκτον λέει ότι οι Ουκρανοί “πέτυχαν επιχειρησιακό αιφνιδιασμό παρά τις μεγάλες πιθανότητες να αποτύχουν και σήμερα εκμεταλλεύονται την έλλειψη ετοιμότητας της Ρωσίας στις παραμεθόριες περιοχές της”. (Η ίδια τακτική λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέκτησαν μεγάλο μέρος της κατεχόμενης περιοχής του Χάρκοβο μέσα σε μια εβδομάδα).

Οι Ουκρανοί αιχμαλώτισαν στρατιώτες και εξουδετέρωσαν τις πρώτες ενισχύσεις που έστειλε η Μόσχα στο Κουρσκ, έχοντας ελέγξει τις κάμερες κυκλοφορίας που λειτουργούσαν ακόμα. Οι Ρώσοι κυριολεκτικά πιάστηκαν στον ύπνο. Οι ουκρανικές ταξιαρχίες προωθήθηκαν πάνω από 20 χιλιόμετρα μέσα στο Κουρσκ μόλις κατά τις δύο πρώτες ημέρες της επιχείρησης.

Μέχρι την Παρασκευή οι ρωσικές αρχές είχαν χάσει τον έλεγχο τουλάχιστον 250 τετραγωνικών χιλιομέτρων εδάφους και εκεί υπάρχουν ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις, όπως ο διαμετακομιστικός κόμβος φυσικού αερίου κοντά στα σύνορα, μέσω του οποίου η Ρωσία προμηθεύει την Ευρώπη με σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου.

Στο εσωτερικό της Ρωσίας αναζωπυρώθηκε ο θυμός που είχε υποδεχθεί τις αποτυχίες στην αρχή του πολέμου. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και για την ανύπαρκτη εσωτερική ασφάλεια και για την μετακίνηση στρατιωτικών μονάδων από το Κουρσκ. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζαν την απογοήτευση των αμάχων για την υποτονική αντίδραση του στρατού. Ορισμένοι απευθύνθηκαν απευθείας στον πρόεδρο Πούτιν και αυτός, μέχρι στιγμής, μπορεί μόνο να διατάσσει εκκενώσεις περιοχών.

These are russian refugees somewhere near Kursk who fled the fighting in the region.

They are crying, sad, worried.

Where were your tears in the last 29 months when your sons and husbands were murdering, raping, kidnapping in Ukraine?

Were you waiting at home for the stolen… pic.twitter.com/s09Ds2LxDP

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 11, 2024