Πόλεμος στην Ουκρανία: Σοκάρει το βίντεο που έδειξε ο Ζελένσκι στον ΟΗΕ – Προσοχή σκληρές εικόνες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδειξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ένα σοκαριστικό βίντεο με πολύ σκληρά πλάνα ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας του οργάνου αυτού.

Αυτές οι εικόνες είναι «φοβερές», είπε η πρέσβειρα της Βρετανίας Μπάρμπαρα Γούντγουορντ, δηλώνοντας «σκανδαλισμένη» από τα πλάνα που έδειχναν πτώματα ή μέλη των θυμάτων.

Στο σύντομο βίντεο εικονίζονταν απανθρακωμένα και ακρωτηριασμένα πτώματα, ακόμη και παιδιών, από το Ιρπίν, την Ντιμέρκα, τη Μαριούπολη και την Μπούτσα.

Προσοχή σκληρές εικόνες

This was the video Zelensky showed to the UN: pic.twitter.com/wrAlqPC354

— spook (@spook_info) April 5, 2022