Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή επίθεση στη χαλυβουργία Azovstal

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά της χαλυβουργίας Azovstal στη Μαριούπολη, σύμφωνα με διοικητή του τάγματος του Αζόφ ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις τους άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Azovstal στην Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, επειδή Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις.

“Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Azovstal. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου”, πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

“Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής”, υπογράμμισε το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Επίσης, διοικητής του τάγματος Αζόφ, που υπερασπίζεται τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Azovstal, της τελευταίας εστίας ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μια «σφοδρή επίθεση», με τη στήριξη αρμάτων μάχης και πεζικού.

«Μια σφοδρή επίθεση στην περιοχή του Azovsta βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με τη στήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης, με απόπειρες αποβίβασης στρατευμάτων, με τη βοήθεια σκαφών και ενός μεγάλου αριθμού δυνάμεων του πεζικού», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ, σε ένα βιντεομήνυμα στο Telegram.

Captain Svyatoslav Palamara reports that a powerful assault on the territory of the #Azovstal plant is underway. pic.twitter.com/jFO63yj0c1 — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022

ΟΗΕ: Απoμακρύνθηκαν επιτυχώς 101 ;aμαχοι από το Azovstal

Μία αξιωματούχος της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 101 άνθρωποι από το εργοστάσιο χαλυβουργίας, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έφυγαν βρίσκονται στη Ζαπορίζια, όπου λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είμαι χαρούμενη και νιώθω ανακούφιση, καθώς επιβεβαιώνω ότι 101 άμαχοι απομακρύνθηκαν με επιτυχία από το χαλυβουργείο του Azovstal στη Μαριούπολη», είπε η Οσνάτ Λουμπρανί, συντονίστρια ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ για την Ουκρανία.

📽️First batch of evacuated civilians from Azovstal arrived to Zaporizhzhia. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/zNCcguNmvp — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) May 3, 2022

«Χάρη στην επιχείρηση, 101 γυναίκες, άνδρες, παιδιά και πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι μπόρεσαν τελικά να φύγουν από τα καταφύγια που βρίσκονται κάτω από το χαλυβουργείο Azovstal και να δουν το φως της ημέρες έπειτα από δύο μήνες», επισήμανε, σε μια ανακοίνωση που εστάλη σε δημοσιογράφους, η Λουμπρανί.

Ταυτόχρονα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, που ενεπλάκη επίσης στην επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης, εξέδωσε μια ανακοίνωση όπου ανέφερε πως περίπου 100 άνθρωποι από την περιοχή του εργοστασίου στη Μαριούπολη έφθασαν στη Ζαπορίζια σήμερα. Μεταξύ τους, βρίσκονται τραυματίες, πρόσθεσε.